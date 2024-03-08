العين والوحدة إلى نهائي كأس «ADIB»

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد صادق

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تأهل فريقا العين والوحدة، أمس، إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «ADIB»، وتغلب العين على اتحاد كلباء 2 - 0 بركلات الترجيح، إذ أضاع اتحاد كلباء 4 ركلات تصدى الدولي خالد عيسى، لثلاث منها، وسجل ركلتي العين سفيان رحيمي، ويحيى نادر.

وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز اتحاد كلباء بهدفين، سجلهما دانيال بيسا ليعادل نتيجة لقاء الذهاب، التي انتهت لصالح العين. وتغلب الوحدة على الوصل برباعية معوضاً خسارته مباراة الذهاب 1 - 2، سجل الرباعية أحمد نور الله، فاكوندو، خريبين، وبيمنتا في الدقائق 12و40 و82 و87.

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