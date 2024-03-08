عبد المجيد حسين: السوبر«الإماراتي - القطري» بداية عودة منافسات الأندية الخليجية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رحب شباب الأهلي والشارقة، بالمشاركة في السوبر «الإماراتي - القطري»، المقرر خلال أبريل المقبل، وسيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر «الإماراتي - القطري»، ويجمع بين أبطال أبرز المسابقات المحلية في البلدين خلال الموسم الماضي، إذ يلتقي في الدوحة على كأس السوبر «القطري - الإماراتي» يوم 12 أبريل، العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويلتقي في دبي على درع السوبر «الإماراتي - القطري» يوم 13 من الشهر نفسه، شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والدحيل بطل دوري نجوم قطر.

آفاق

وقال عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «مباراتا السوبر «الإماراتي - القطري» يفتحان آفاقاً أكبر على دوريات المنطقة الخليجية، واعتبرها بداية جيدة وموفقة لعودة النشاط لكرة القدم الخليجية على صعيد الأندية، وأتوقع أنه ستكون لها إيجابيات مقبلة، لأن الأندية المشاركة في النسخة الأولى، لها تاريخ كبير في البلدين، والدليل الزخم الجماهيري والإعلامي الكبير للمباراتين».

وأضاف: «أتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، المزيد من اللقاءات والأحداث الرياضية المشتركة بين الدوريات الخليجية، وربما يكون السوبر «الإماراتي - القطري»، مفتاحاً لبطولات أخرى أو نواة لسوبر خليجي يجمع أبطال دول مجلس التعاون، وأتمنى أن يكون درع السوبر من نصيب شباب الأهلي، كما عودنا جمهورنا على التتويج بالنسخ الأولى لأحداث وبطولات كرة القدم».

مشاركة

من جانبه، شكر عبد الرحمن الحداد المدرب المساعد لفريق الشارقة، الجهات المنظمة للسوبر «الإماراتي - القطري»، وقال: «نعتبر مشاركة الشارقة في النسخة الأولى من الحدث شرفاً كبيراً، ومواجهة فريق شقيق خارج الإمارات أمر مهم، يساعد في تحسين العلاقات، وتطوير الأمور الفنية للفريق، وسيمثل الشارقة وشباب الأهلي الكرة الإماراتية خير تمثيل في السوبر «الإماراتي - القطري»، ونحن في الشارقة، جاهزون لخوض مباراتنا في قطر، بعدما تعودنا خلال الموسم الجاري، على خوض مباريات داخل وخارج الدولة، من خلال دوري أبطال آسيا، ونتمنى أن نحقق كأس السوبر».

وكانت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر «الإماراتي - القطري»، كشفت أول من أمس، عن تصمم كأس ودرع السوبر.



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