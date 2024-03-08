اتحاد الكرة يؤجل مباريات مسابقاته لظروف الطقس

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة، عن تأجيل مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد أيام الجمعة والسبت والأحد، نظراً للأحوال الجوية، وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة خلال تلك الأيام، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أن يتم تحديد موعدها الجديد لاحقاً.

وكان مقرراً إقامة 3 مباريات اليوم في افتتاح الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، تجمع العروبة المتصدر بـ 52 نقطة مع ضيفه الذيد «25 نقطة»، ودبا الحصن «44 نقطة»، مع العربي «32 نقطة»، وغلف اف سي«21 نقطة» مع الرمس «7 نقاط».

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