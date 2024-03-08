راشد بن حمدان يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي النصر وشركات كرة القدم والاستثمار والألعاب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، 4 قرارات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي وشركاته الثلاث، الاستثمار والألعاب الرياضية وكرة القدم.

ونص القرار الأول، على إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة مروان أحمد بن غليطة، وحميد أحمد الطاير النائب الأول، وإبراهيم حسين الفردان النائب الثاني، وعضوية حمد مبارك بوعميم، جمال عبد الله لوتاه، قاسم إبراهيم صديقي، مروان إبراهيم حاجي ناصر، عبد الله سالم بن طوق، عبد الرزاق السيد الهاشمي، منصور رحمة الفلاسي.

وشمل القرار الثاني، إعادة تشكيل شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبد الرزاق السيد محمد الهاشمي، وعبد الباسط علي عبد الرحمن نائباً للرئيس، وعضوية سالم محمد بن علي، وفيصل حسين الطواش، ومحمد مطر الجميري.

ونص القرار الثالث، على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، برئاسة منصور رحمة الفلاسي، وسعد عبد الله الحمادي نائباً للرئيس، وعضوية حسن إبراهيم الموسوي، ونورة حسن الجسمي، ومحمد جنيد عيسى، ومحمد عبد الرحيم فريدوني، فيما نص القرار الرابع على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبد الله سالم بن طوق، ومحمد عتيق ثاني النائب الأول، وعادل محمد شاكري النائب الثاني، وعضوية عبد الله أحمد الطاير، ود. حمد رحمة الفلاسي.

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