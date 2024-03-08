3 مؤجلات من الجولة 13 تشعل أجواء «المحترفين» اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تقام اليوم 3 مباريات من مؤجلات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي حتا مع ضيفه شباب الأهلي، ويستضيف الإمارات فريق البطائح، وعجمان فريق بني ياس، وستقام مباراة العين وضيفه الجزيرة يوم 11 أبريل المقبل، ضمن الجولة نفسها، ويتوقع أن تشعل نتائج مباريات اليوم، أجواء الصراع على القمة والهروب من شبح الهبوط قبل مواجهات الجولة 16 من الدوري.



شباب الأهلي ×حتا



ويحل شباب الأهلي ضيفاً على حتا باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم في الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم، ويسعى خلالها «فرسان دبي»، إلى استمرار انتصاراته لتقليص الفارق بينه وبين الوصل في الصدارة، برصيد 39 نقطة، واسترداد المركز الثاني، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويملك أفضلية تاريخية بعدم الخسارة من قبل أمام حتا، إذ حقق شباب الأهلي الفوز في 5 مباريات، وتعادل الفريقين في مباراة واحدة، بينما يحاول حتا الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق انتصار ثانٍ في الدوري، ويكون خطوة أولى على طريق الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويحتل حتا المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط، ويغيب عنه حمدان العامري بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى عدم مشاركة الرباعي سلطان البدواوي وعبد الرحمن عادل وخالد الأصبحي وكايوكي بسبب بند الإعارة.

الإمارات× البطائح



ويأمل الإمارات أن يكسب نقاط الفوز أمام ضيفه البطائح، صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، للخروج من المركز 14، وتقام المباراة في الخامسة و35 دقيقة.

وتأزم موقف «الصقور» بعد 10 هزائم متتالية، كان آخرها أمام عجمان، جمدت رصيده في 5 نقاط، بخلاف ضيفه الذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه في الجولة الماضية على اتحاد كلباء، والمباراة هي الأولى بين الإمارات والبطائح في دوري المحترفين.



عجمان × بني ياس



وتختتم مواجهات اليوم، بمباراة عجمان وضيفه بني ياس، باستاد راشد بن سعيد، في الثامنة و15 دقيقة مساءً، في مباراة تبدو متكافئة من واقع التقارب في موقف الفريقين، حيث يتقدم الضيوف «16 نقطة»، بفارق نقطتين عن أصحاب الأرض «14 نقطة»، ويسعى «البرتقالي» لمواصلة انتصاراته، بعد تحقيقه فوزاً مهماً في الجولة 15 على الإمارات 2-0، وسع به الفارق مع صاحبي المركزين 13 و14 إلى 9 نقاط.

وسبق أن جمع دوري المحترفين بين الفريقين في 18 مواجهة، ويتفوّق بني ياس بالفوز في 8 مباريات، مقابل 5 انتصارات لعجمان، وتعادلا في 5 مواجهات.



مواجهة الأصدقاء



واعتبر الروماني دانيال ايسايلا، المدير الفني لعجمان، مواجهة بني ياس، بالمباراة الخاصة له، لكونه درب بني ياس في 3 مواسم سابقة، واعتبرها مواجهة الأصدقاء.

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