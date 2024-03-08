كأس منصور بن زايد لكرة القدم تنطلق الاثنين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق يوم الاثنين المقبل بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تقام في نسختها الحادية عشرة على ملاعب فندق قصر الإمارات، وتستمر حتى 28 مارس الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل النسخة الجديدة التي ينظمها ديوان الرئاسة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق قصر الإمارات بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية ناصر خميس الظاهري، ممثل شركة رويال جت، ومحمد حمدان الزعابي، ممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر، وعيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقاً للمرة الأولى بعد قرار اللجنة المنظمة زيادة عدد الفرق في نسخة العام الحالي، إذ كانت تشهد مشاركة 12 فريقاً في الأعوام السابقة، ورصدت اللجنة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب هداف البطولة، إضافة عن رصدها لجوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة بالجماهير «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.

قرعة

وأجرت اللجنة المنظمة قرعة البطولة، إذ استقرت على إقامة الدور الأول من 4 مجموعات، وأسفرت القرعة عن وقوع حامل لقب النسختين الماضيتين، مدارس الإمارات الوطنية، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق مكتب البعثات الدراسية، مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للمناصحة ونادي سيتي غولف. في حين حل كل من مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومركز جامع الشيخ زايد الكبير ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة.

وشهدت المجموعة الرابعة تواجد مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون التنموية وأسر الشهداء وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وهيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد خلال مرحلة المجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ومرحلة خروج المغلوب، وقررت اللجنة الفنية الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حالة التعادل في هذا الدور، أما في الدورين نصف النهائي والنهائي فستمتد المباريات إلى وقت إضافي في حال التعادل.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وبرعاية تسويقية من شركة رويال جت وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وشركة مركاتور للسياحة والسفر، وستدار المباريات من قبل حكام دوليين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما أن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة حكام من دول الخليج العربي.

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