الوحدة يمطر شباك الوصل برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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تأهل الوحدة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على الوصل برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وألحق الوحدة بالوصل الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات، وعوض خسارته مباراة الذهاب 1-2، ليتأهل لملاقاة العين في النهائي بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين.

سجل رباعية الوحدة أحمد نور الله (12)، فاكوندو (40)، عمر خريبين (82)، ولوكاس بيمنتا (87).

وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وقدم الفريق أداء قوياً أمام "الإمبراطور"، إذ جاءت المباراة هجومية ومفتوحة من الطرفين.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين بعدما افتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل من تسديدة يسارية في شباك الحارس خالد السناني.

وعزز فاكوندو تقدم العنابي بالهدف الثاني من قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 40.

كثف الوصل هجومه في الشوط الثاني بغية تقليص الفارق، وحرمت العارضة الضيوف من هدف بعدما ردت رأسية علي صالح في الدقيقة 49، وارتطمت خلفية مزدوجة من علي صالح بالقائم الأيسر لمرمى راشد علي في الدقيقة 69.

ونجح لاعبو الوحدة في استغلال الهجمات المرتدة، وأحرز السوري عمر خريبين الهدف الثالث بكرة رأسية من عكسية إسماعيل مطر جهة اليمين في الدقيقة 82.

وأمن لوكاس بيمنتا فوز العنابي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليخطف الفريق بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ويبقى على آمال الوحدة في المنافسة على لقب هذا الموسم.

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