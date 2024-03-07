16 فريقا يشاركون في النسخة الـ11 لـ "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"

المصدر: وام

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أجريت مراسم قرعة النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تنطلق الاثنين المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات بمشاركة 16 فريقاً.

وبحسب القرعة ضمت المجموعة الأولى فرق مدارس الإمارات الوطنية بطل آخر نسختين، ومكتب البعثات الدراسية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

و ضمت المجموعة الثانية فرق كل من قطاع الخدمات المساندة، ومكتب الشؤون الخاصة، والمركز الوطني للمناصحة، ونادي سيتي جولف.

وأوقعت القرعة أيضا كلا من فرق مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ودائرة القضاء بالمجموعة الثالثة.

وبالمجموعة الرابعة تواجدت فرق كل من مكتب الشؤون القانونية، ومكتب شؤون التنموية وأسر الشهداء، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الـ11ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق قصر الإمارات بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية ناصر خميس الظاهري، ممثل شركة رويال جت، ومحمد حمدان الزعابي، ممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر، وعيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وستدار المباريات من قبل حكام دوليين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالإضافة إلى مشاركة حكام من دول الخليج العربي.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب هداف البطولة، فضلا عن جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة بالجماهير "فان زون" بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.

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