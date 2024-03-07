خالد عيسى يقود العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: العين-طلحة عبد الله

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تأهل العين إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليقابل الفائز من مباراة الوحدة والوصل، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح 2-0 على ضيفه اتحاد كلباء ويدين العين بالفضل في تأهله إلى الحارس الدولي خالد عيسى الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح، بينما علت الركلة الرابعة للاتحاد فوق العارضة، وسجل ركلتي العين سفيان رحيمي، ويحيى نادر.

وكان الوقت الرسمي للمباراة بفوز اتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب دانيال بيسا في الدقيقتين 45، و81، ليعادل نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح العين بهدفين نظيفين أيضا.

الشوط الأول

قدم الفريقان مباراة هادئة في شوط اللعب الأول مع أفضلية نسبية لاتحاد كلباء الذي كان يعلم أنه لا خيار أمامه سوى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل ليعادل نتيجة الذهاب أو بأكثر من هدفين نظيفين ليضمن التأهل إلى النهائي، ورغم اجتهاد قائدي مهدي واندريس فومبيرجر، إلا أن ذلك لم كافيا ليصنع الخطورة المأمولة، وفي الدقائق الأخيرة من هذا الشوط ظهرت خطورة العين وناب القائم مرتين في التصدي لتسديدتين من سلطان الشامسي، و جوسنا، قبل أن يسجل كلباء هدفه الأول في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أجرى مدرب العين تعديلين بخروج بندر الأحبابي، وسلطان الشامسي، ودخول جوناتاس، وحازم عباس، وواصل الاتحاد أفضليته وكاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن تسديدة عبد العزيز حمد علت العارضة بقليل، والمقابل أضاع البديل جوناتاس، فرصة خطيرة للعين وهو على انفراد كامل بالمرمى، كما أضاع البديل الآخر فرصة مماثلة وهو في مواجهة المرمى تماما، وذلك قبل أن يعود دانيال نيسا ليسجل الهدف الثاني له واتحاد كلباء لتنتهي المباراة بفوز كلباء الذي عادل نتيجة الذهاب ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح العين

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