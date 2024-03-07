حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي الوطني يعزز وحدة المجتمع ويرسخ تماسكه

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات، إذ يحفز هذا الحدث الرياضي على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.

وقال معاليه في تصريحات له بهذه المناسبة :"إن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة".

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله"، تجسد ثقافة مهمة وتعزز الصحة العامة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأضاف: "ستبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها تجمعنا دائماً على الخير والمحبة صانعة الأمل، وشحاذة للهمم بوصفها واحة آمنة للتعايش والتسامح عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها".

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