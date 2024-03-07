مباراتان في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق اليوم الخميس مباراتان في إياب الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الأولى يستضيف الوحدة على ملعبه بإستاد آل نهيان عند الساعة الثامنة والربع مساءً، فريق الوصل، ويسعى العنابي إلى التأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، ويمتلك في خزائنه لقبين للبطولة، ولكن يتعين على «أصحاب السعادة» تعويض الخسارة التي مني بها في مباراة الذهاب 1-2، وتحقيق فوز يمنحه بطاقة الصعود للنهائي.

من جهته، عاد الوصل إلى التدريبات مساء الاثنين الماضي، بعد منح ميلوش ميلوييفيتش مدرب الفريق، لاعبي «الإمبراطور» راحة بعد الفوز على ضيفهم الشارقة بهدفين دون مقابل، في قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين. وفي المباراة الثانية، يلتقي العين مع ضيفه اتحاد كلباء في الساعة 5:35 مساء اليوم على ملعب إستاد هزاع بن زايد، في مباراة العبور إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتبدو حظوظ الفريق أوفر في بلوغ النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويدخل مباراة الإياب اليوم بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج القوية كانت آخرها فوزه على النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بدوره، يتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق المفاجأة والعودة من ملعب هزاع بن زايد ببطاقة الصعود للمباراة النهائية رغم صعوبة المهمة.

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