حمد العامري: العلاقة بين العين والنصر السعودي راسخة

المصدر: العين ـ البيان

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قال حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، إن جميع المنتسبين لنادي العين محظوظون بالرعاية السامية والاهتمام الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للنادي وشركاته الأمر الذي ظل يحفز كل المنتمين للعين على العمل وفقاً لرؤية واضحة وخطط استراتيجية راسخة أرسى معالمها سموه.

وأكد العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ظل داعماً ومتابعاً لكافة العمليات الإدارية والتنظيمية وأكد على ضرورة توفير أسباب الراحة للجماهير وشدد على اعتماد أفضل الممارسات في آلية توزيع تذاكر المباراة الآسيوية لضمان حصص جماهير ناديي العين والنصر السعودي الشقيق.

وأبدى العضو المنتدب، كذلك تقديره العالي لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلّي آل معمر، في تواصلهم وتعاملهم الراقي والاحترافي، خصوصاً وأن العلاقة ما بين الناديين الكبيرين تعتبر راسخة وتاريخية.

وأوضح العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، أن مقاطع الفيديو التي نشرتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً والتي تضمنت مشاهد سلبية لاحتكاك أحد الجماهير مع البعض، بعد نهاية المباراة، سيطرت عليها الجهات الأمنية بمهنية عالية وتعاملت مع المتسبب بالصورة المطلوبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومحاسبته كونه يمثل نفسه وليس جماهير العين ومحبي كرة القدم الإماراتية وظللنا في نادي العين نشدد رفضنا القاطع لكل أشكال الخروج عن النص وتعاوننا المطلق مع رجال الشرطة والنيابة العامة لمواجهة التصرفات غير المقبولة والظواهر السلبية.

ثناء

كما امتدح العامري، الاستراتيجية التي اعتمدتها شركة نادي العين للاستثمار في التعامل مع ملف توزيع تذاكر المباراة الآسيوية بين العين وشقيقه النصر السعودي، إضافة إلى التواصل المباشر مع أكثر من 15 ألف مشجع عيناوي حرصاً من النادي على إيصال التذاكر للجماهير العيناوية وذلك استناداً على قاعدة بيانات حضور المباريات إلى جانب الترتيبات المرتبطة باستقبال الأشقاء من جماهير نادي النصر في المدرج المخصص لهم على نحو رائع يعبر عن تقدير النادي لأشقائه ويجسد عمق العلاقة التي ظلت تربط الناديين.

وأكد العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، عدم إرسال النادي وشركاته لأي دعوات مجانية أو القيام ببيع التذاكر لغير جماهير نادي العين ومحبي كرة القدم الإماراتية في الأماكن المخصصة لجمهور الزعيم، موضحاً في الوقت نفسه أن السبب وراء عدم توزيع التذاكر الخاصة بالمباراة الآسيوية في ليلة مباراة حتا يكمن في الحشود الكبيرة التي تواجدت قبل المباراة بساعات وأثناء المواجهة حول الاستاد لاقتناء التذاكر إذ تبين لنا حقيقة أن أغلب المتواجدين خارج الملعب ليسوا من مشجعي النادي فتقرر وقتها إلغاء قرار التوزيع.

وقال: إن طرح التذاكر للبيع عبر الرابط دون تحكم كان سيمكن تجار السوق السوداء من الاستيلاء على التذاكر، لذلك قررت الإدارة توزيع الحصة المقررة للعين وفقاً لآلية قاعدة بيانات حضور المباريات وأعضاء بطاقة عيناوي، بعد أن تواصلنا مع الأشقاء في إدارة نادي النصر السعودي وزودناهم برابط البيع المخصص لمدرج جماهير النادي الضيف في استاد هزاع بن زايد وفقاً للائحة المسابقة، وتم التنسيق عبر مكتب شؤون جماهير نادي العين ورئيس مجلس جماهير نادي النصر، وأكدنا على الجميع أهمية الحذر من التعامل مع تجار السوق السوداء، خصوصاً وأن بعض التذاكر التي يتم بيعها عبر القنوات غير الرسمية معرضة للتزوير.

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