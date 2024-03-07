دبي تثبت نجاح فكر أرتيتا وخطأ لاعبي أرسنال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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لا تزال كرة القدم الإنجليزية، تتحدث عن رحلة أرسنال إلى دبي، والتي غيرت الفريق تماماً على صعيد الأداء والنتائج، بل أكدت وسائل إعلام إنجليزية ومنها صحيفة «ذا ميرور»، إن الرحلة غيرت الموسم، وأثبتت صحة قرار ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وخطأ لاعبيه الذين كانوا يرغبون في البقاء في إنجلترا.

وأشارت «ذا ميرور»، في تقرير خاص عن أرسنال، أن فرصة الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وصلت إلى طريق مسدود، قبل ذهاب أرتيتا ولاعبيه في أرسنال، بالإضافة إلى عائلاتهم، إلى دبي لقضاء عطلة منتصف الموسم، ومنذ عودتهم، كان «الغانرز» متحمسين للغاية، وأمتعوا الجميع، ووضعوا أنفسهم مرة أخرى في دائرة المنافسة على اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتلقى سلسلة هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى أن الفريق في المباريات السبع التي سبقت عطلة منتصف الموسم في دبي، حقق 3 انتصارات فقط، وسجل 10 أهداف، وبدا في حاجة ماسة إلى مهاجم جديد، ولكن وبشكل لا يصدق، ومنذ عودتهم من رحلة مشمسة استمرت أسبوعاً، فاز أرسنال بسبع مباريات متتالية في الدوري، وسجل 31 هدفاً، واستقبل 3 أهداف فقط، وتحدث ديكلان رايس لاعب الفريق عن هذا التحول، معترفاً أن دبي أصبحت نقطة تحول في موسمهم.

وكشفت الصحيفة أنه كانت هناك بعض الأصوات المعارضة في غرفة تبديل الملابس بشأن الذهاب إلى دبي، حتى أن بعض اللاعبين تساءلوا عما إذا كان من الأفضل البقاء في المنزل، وإعادة شحن طاقتهم، وأكدت «ذا ميرور» أنه إذا نجح أرسنال في الفوز باللقب هذا الموسم، فستكون الرحلة بمثابة إثبات أن أرتيتا عرف بالتحديد أين يمكن أن يعيد شحن طاقة وعقول لاعبيه.

وأوضحت «ذا ميرور»، أن مدرب «الغانرز» أراد أن تصل بعض الأفكار الجديدة إلى لاعبيه ويعيد إليهم الهدوء، لذا حرص على دعوة جميع عائلات اللاعبين، وتمكن نجومه من قضاء بعض الوقت الممتع مع أحبائهم، كما لعب أرتيتا الغولف مع غابرييل مارتينيلي، ونشر صور الرحلة إلى حديقة الحيوان في دبي، وفي الوقت نفسه، رغب في رفع المستوى في التدريب، وكان قادراً على القيام بذلك بينما كان اللاعبون لا يزالون يستمتعون بوقتهم، ولذا كان من المؤكد أن رحلة أرسنال إلى دبي كانت نقطة فاصلة في بقية موسم الفريق.

وعمل أرسنال خلال رحلة دبي بلا كلل على إجادة اللعب بخط هجوم ضاغط مع إبقاء المنافسين في الخلف، وعمل مدرب الركلات الثابتة في أرسنال نيكولا جوفر، بجد في الجلسات ليس فقط لتحسين اللعب الهجومي ولكن أيضاً الدفاعي، إذ بعد أن استقبلت شباك أرسنال هدفاً واحداً فقط من ركلة ركنية في أول 14 مباراة، سمح بدخول 4 أهداف في المباريات الست قبل الرحلة.

وقال ديكلان رايس لصحيفة «ذا ميرور»: «أعتقد أنها كانت عودة رائعة من دبي منذ فترة عيد الميلاد بعد خسارة مباراتين على التوالي، وأعتقد أنه كان هناك الكثير من الحديث عندما قضينا عطلة الشتاء، وكان هذا الأسبوع بأكمله في دبي مجرد تركيز كامل على كريستال بالاس والفوز بتلك المباراة، واستعادة الزخم في طريقنا، ونبدو أقوياء وإيجابيين حقاً».

ويحتل أرسنال حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ليفربول في الصدارة.

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