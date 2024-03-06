خالد الكعبي: حمزة جاهز لمواجهة شباب الأهلي أمام حتا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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طمأن خالد الكعبي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، جماهير الفريق على حارس المرمى حسن حمزة، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام خورفكان، في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: تعرض حمزة لإصابة بسيطة في مباراة شباب الأهلي وعجمان في الجولة 14 من الدوري، وفضل ماركو نيكوليتش مدرب الفريق، عدم الدفع به أمام خورفكان، ومنحه راحة، لإكمال شفائه وتجهيزه لمباراة الفريق أمام حتا غداً الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 للدوري.

وعن فوز شباب الأهلي على خورفكان، قال: لم نستغل الطرد بشكل جيد، ولكننا استطعنا في النهاية تحقيق الفوز، والخروج بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم في المرحلة الحالية للبقاء منافسين بقوة على درع الدوري الذي نسعى للاحتفاظ به.

وعن الصراع الثلاثي على قمة الدوري، قال: الدوري مسابقة تحتاج إلى النفس الطويل، ولا تزال هناك 11 جولة متبقية على نهاية المسابقة، وتوجد مواجهات عدة يمكن أن تغير مسار المنافسة، ومنها المواجهات التي تجمع بين الأندية المتنافسة، والجميع في المرحلة المقبلة سوف يقاتل على كل نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الدوري، وربما يتكرر ما حدث الموسم الماضي، عندما ظلت المنافسة قائمة حتى الجولات الأخيرة.

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