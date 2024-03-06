العروبة.. خسارة أولى في الهواة بعد 185 يوماً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حرم دبا الفجيرة جاره العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة من مواصلة أرقامه القياسية بعد أن ألحق به الهزيمة الأولى في دوري الهواة بهدف دون رد وذلك بعد مرور 22 جولة على انطلاقة الدوري حيث ظل العروبة صامداً لنحو 185 يوماً لم يتذوق فيها جمهور النادي العرباوي طعم الخسارة بتحقيق الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 والهزيمة في مباراة واحدة.

وجاءت رياح النواخذة بما لا تشتهيه سفن العروبة أول من أمس ليتوقف رصيد المتصدر عند 52 نقطة لكن الفريق الأخضر لا يزال مرتاحاً في القمة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق دبا الحصن الوصيف برصيد 44 نقطة بعد أن استغل هذا الأخير سقوط العروبة محققاً الفوز على جاره الحمرية بهدف دون رد ليواصل الحصن رحلة البحث عن الصعود وينجح في توسعة الفارق بينه وبين ملاحقيه يونايتد ودبا الفجيرة ولهما 36 نقطة.

ويظل فارق النقاط الثماني رقماً مشتركاً وحداً فاصلاً بين فرق الصدارة إذ يتفوق العروبة المتصدر بفارق 8 نقاط عن دبا الحصن وهو الرقم نفسه الذي يفصل الحصن عن يونايتد ودبا الفجيرة في المركزين الثالث والرابع.

وصعد مسافي المتطور نحو المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد فوزه على جاره الجزيرة الحمراء 4-1، ويأتي من خلفه الظفرة بفارق نقطة «34» والذي أدرك تعادلاً في الدقيقة 97 أمام مصفوت صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ويجئ من خلف الظفرة في المركزين السابع والثامن فريقا الفجيرة والعربي ولهما 32 نقطة ثم التعاون التاسع برصيد 30 نقطة بعد انتصاره العريض على الذيد بثلاثية ويجئ الجزيرة الحمراء بـ 27 نقطة في المركز العاشر.

وسط الترتيب

ويملك الذيد 25 نقطة، ثم الحمرية الثاني عشر برصيد 23، وغلف اف سي 21 نقطة ومصفوت وغلف يونايتد ولهما 20 نقطة ثم سيتي برصيد 10 نقاط والرمس في المركز الأخير بسبع نقاط إثر التعادل مع غلف يونايتد سلبياً وهو النقطة التي حصل عليها الفريق بعد سلسلة من الهزائم السابقة وتعدلت وضعية الرمس بعد تولي المدرب المغربي سعيد شخيت كابينة برتقالي الهواة الذي كان قريباً من تحقيق الفوز على العروبة المتصدر في المباراة الأولى للمدرب شخيت قبل أسبوعين بعد التقدم بهدف حتى الدقيقة 70 لكن العروبة عرف كيف يتفوق في نهاية اللقاء وأمام غلف أول من أمس أهدر رماة الرمس عدداً وافراً من الأهداف التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة لمصلحتهم لكن اللقاء انتهى على إثر التعادل السلبي.

أرقام وأهداف

شهدت مواجهات الأسبوع 23 إقامة 8 مواجهات انتهت ثلاث منها على وقع التعادل وحضر الفوز في 5 مباريات فيما شهدت تسجيل 21 هدفاً وإشهار قضاة الملاعب 26 بطاقة ملونة منها حالتا طرد، ولا يزال لاعب يونايتد لويس توريس في صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً يليه اليكساندر ميدروس لاعب التعاون برصيد 14 هدفاً ثم الثنائي الحساني تامبورا «العروبة» وبينك افوب «الظفرة» برصيد 12 هدفاً.

الجولة 24

تقام مواجهات الأسبوع 24 على مدار 3 أيام بداية من يوم الجمعة المقبل وتجمع العروبة والذيد، غلف اف سي والرمس، العربي ودبا الحصن، ويوم 9 الجاري يستقبل الظفرة فريق الفجيرة، والتعاون ضد سيتي، الجزيرة الحمراء يلاقي مصفوت، الحمرية يلاقي مسافي، ويوم 10 تقام مباراة وحيدة تجمع غلف يونايتد ضد دبا الفجيرة.

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