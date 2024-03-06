النصر تحت 13 سنة بطل المجموعة البرونزية لبطولة القارات

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق النصر تحت 13 سنة بلقب المجموعة البرونزية ضمن بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» التي اختتمت فعالياتها الأحد.

وتغلب النصر في المباراة النهائية على فريق بانوس القبرصي بنتيجة 1-0.

يذكر أن منافسات البطولة التي تأتي ضمن سياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير واستكشاف المواهب الرياضية في المراحل السنية، أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024 في مضمار جبل علي للرماية بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وإي سي ميلان، وسيلتا فيغو، وتشيلسي، بالإضافة إلى أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة، وفريقين لفرسان هيسبانيا.

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