نادي العين يوفر ثلاث طائرات للجماهير لمساندة «الزعيم» في الرياض

المصدر: العين_ البيان الرياضي

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، تقرر توفير ثلاث طائرات للجماهير العيناوية ومحبي كرة القدم الإماراتية، الراغبين في مساندة «الزعيم» أمام النصر السعودي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024 والمقررة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمبادرات جماهير الأندية الإماراتية في الوقوف جنباً إلى جنب مع العين في مهمته الوطنية، لا سيما نادي شباب الأهلي دبي، والذي أعلن أخيراً توفير طائرة للجماهير الإماراتية.

كما وجه رئيس اللجنة التنفيذية، إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي النصر السعودي الشقيق بخصوص توفير رابط جميع تذاكر جمهور العين في ملعب المباراة، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وتجهيز كافة الترتيبات اللازمة والتنسيق مع الجماهير والجهات المعنية من نادي شباب الأهلي لحصر الراغبين في السفر من أجل تسهيل مهمتهم، وتوفير تذاكر دخول المباراة الآسيوية.

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