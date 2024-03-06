"اللجنة التنفيذية" تكشف النقاب عن كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري

المصدر: وام

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كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، لأول مرة، عن كأس ودرع المسابقة المشتركة بين الدولتين المقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل، وأعلنت عن الشركاء الرسميين للمسابقة، وهما شركة "مدن" الإماراتية، و"زوروا قطر" القطرية.

أعلن عن ذلك في الاحتفالية التي أقامتها اللجنة التنفيذية المنظمة السوبر، اليوم في دبي، وذلك في ختام منتدى تطوير الدوري الإماراتي، حيث تم توقيع عقد إقامة مباراتي السوبر، بحضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة، وسعادة محمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة، وسعادة عبدالله الساهي العضو المنتدب لشركة "مدن"، وحمد عبدالرحمن الخاجة ممثلا لـ"زوروا قطر".

ومن المقرر أن تقام المسابقة بين الدولتين في أبريل المقبل، حيث سيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي والذي سيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة الإماراتي بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات لموسم 2022-2023، و ستقام المباراة في 12 إبريل المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

والحدث الذهبي الثاني هو درع السوبر الإماراتي القطري والذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وستقام المباراة في دبي بالإمارات يوم 13 أبريل المقبل.

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