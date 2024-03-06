حمدان بن محمد يعتمد تصاميم الاستادين الجديدين لناديي شباب الأهلي والوصل

المصدر: البيان

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عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز مكانة الرياضة في دبي ودولة الإمارات، ودعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات ، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي- دبي، تصاميم الاستاد الجديد لنادي شباب الأهلي- دبي في منطقة الروية الثالثة، والاستاد الجديد لنادي الوصل في منطقة الجداف، بسعة تتجاوز عشرين ألف متفرج لكل منهما.

ويتميز استاد شباب الأهلي بتصميمه المبتكر حيث يعلو الاستاد سقف دائري مرتفع على أعمدة يحاكي القمر والفضاء، ويرمز التصميم إلى الوحدة والتوازن ويمنح المنطقة إضافة معمارية رائعة، كما يتميز باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المُدن الذكية.

ويتسم إستاد نادي الوصل بتصميمه الجديد الذي يحمل عنوان مدينة داخل مدينة، وهي فكرة مبتكرة لتصميم الملعب بمساحات مفتوحة تعبر عن تميز نسيج دبي الحضري، وهو يتميز أيضا باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المدن الذكية.

وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي عن بالغ تقديره للدعم الكبير المقدم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للقطاع الرياضي في دبي، ولتوجيهات سموه بتشييد الاستادين واعتماد التصاميم المبتكرة لهما.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: "مشروع تشييد الاستادين يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تطوير وتكريس التميز للقطاع الرياضي في دبي على صعيد تعزيز مكانة الرياضة في المجتمع وترسيخ المكانة المرموقة والرائدة للإمارة عالمياً في مختلف المجالات والمساهمة في نمو القطاع الرياضي بها لمواكبة التطور الذي تشهده على كافة الأصعدة. هذه الخطوة المهمة تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في دبي من القيادة الرشيدة بهدف تعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية الدولية. كما يعكس المشروع أهمية الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه حكومتها من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى."

وأضاف سموه: "المشروع يأتي ليواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي والأداء الرفيع والنتائج القوية التي تحققها أندية دبي في مختلف البطولات والتواجد المستمر والتشجيع الإيجابي من جماهيرها الكبيرة، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة، كما سيكون المشروع إضافة مؤثرة ومهمة إلى المنشآت الرياضية والبنية التحتية الرياضية الحديثة والمتنوعة التي تتمتع بها دبي، بما يسهم في جعلها وجهة رياضية عالمية، وبما يتوافق مع توجهاتها المستقبلية في هذا المجال... هدفنا تحقيق انطلاقة كبيرة لأندية دبي وتطوير المقرّات والمنشآت والملاعب لتحقيق خططها وبرامجها التطويرية وتطوير رياضيينا وكوادرنا الوطنية في جميع المجالات تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها. المشروع يهدف أيضا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة للناديين الكبيرين اللذين يعدان من أكبر الأندية في الدولة والمنطقة، على مستوى نوعية وجودة المنشآت ومستوى أداء الفِرَق".

وقال سموه: "لدينا تكامل في منظومة العمل الرياضية لتعزيز دور الرياضة في المجتمع واستقطاب الموهوبين واحراز البطولات، وكذلك زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي، ويأتي مشروع تشييد الاستادين ليشكل قوة دفع كبيرة لتحقيق أهدافنا الكبيرة التي ترتبط بالمجتمع والقطاع الرياضي وبالحركة الاقتصادية والنمو الحضري لدبي وفق منهاج عمل شامل لتطوير القطاع الرياضي في الإمارة باعتباره رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد ".

تعزيز جودة الحياة

وتقدّم معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لاعتماد سموه تصاميم المشروع الجديد وتوجيهات سموه بإنجاز الاستادين ليكونا إضافة كبيرة للقطاع الرياضي في دبي بما يسهم في استضافة البطولات الرياضية، ومعسكرات التدريب المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي والاستفادة من قوة تأثير الرياضة على تحسين نوعية حياة المجتمع، وصحة الفرد ونشاطه.

وقال معاليه: "يحظى القطاع الرياضي بدعم ورعاية دائمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق سموه لمبادرات رائدة والمشاركة فيها مع دعمه المستمر للمشاريع التي تساهم في نمو وتطور القطاع الرياضي واستقطاب المزيد من ممارسي الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، واليوم يقدم سموه دعماً جديداً للرياضة في دبي ودولة الإمارات بالتوجيه إلى تنفيذ هذا المشروع الرياضي والحضاري الرائع الذي سيكون إضافة كبيرة ومميزة للرياضة وللمجتمع ويؤدي دوراً محورياً في خطط تطوير الرياضة خلال الفترة المقبلة".

إلى ذلك، أعلن معالي مطر الطاير تشكيل فريق عمل من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي شباب الأهلي- دبي، ونادي الوصل، لبدء تنفيذ المشروع وترسية عقد الإنشاء على شركة مختصة لتنفيذه وفق أعلى معايير الجودة وخلال الفترة الزمنية المقررة.

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