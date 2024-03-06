دبا الفجيرة يحصل على شهادة الآيزو

المصدر: دبا ـ البيان

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حصل نادي دبا الرياضي على شهادات نظام الإدارة المتكاملة آيزو، تتويجاً لجهود النادي في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة واجتيازه لمختلف عمليات التدقيق من قبل الشركة المانحة شركة سيرت انترناشونال وفقاً للشروط والمعايير العالمية المحددة لها في تعزيز الإدارة والارتقاء بها لمواءمة متطلبات العمل الإداري الحديث وانعكاسها لتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور وتقديم أفضل الخدمات من خلال اتباع منهجيات أكثر شمولية وفعالية لأنظمة العمل في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

ويأتي حصول نادي دبا على شهادات الآيزو للمرة الأولى كأول نادٍ رياضي في إمارة الفجيرة، تأكيداً على توجهات إدارة النادي وتحقيقاً لرؤية ورسالة وقيم النادي المعمول بها منذ تأسيسه في عام 1967 ليكون أحد أفضل الأندية الرياضية في تصنيف معايير الإدارة المتكاملة الحديثة.

وهنأ أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي على الإنجاز، مؤكداً أنه إنجاز كبير يبرهن على جودة العمل بالنادي تحقيقاً لدوره الرياضي والثقافي والاجتماعي.

وأضاف: «أشكر الجميع على الإنجاز الفريد الذي يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في العمل، حيث إن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة بل تأكيد على الجهود الكبيرة التي بذلها كل فرد في النادي لتحقيق التميز والاستمرارية في تحسين أدائنا وتعزيز سمعتنا كنموذج للمؤسسة الرياضية والاجتماعية الرائدة في الكادر البشري المتطور والعمليات الإدارية وأنظمة الصحة والسلامة المهنية».

وأكمل الظنحاني: «سنواصل العمل بجدية وعزيمة وإصرار من أجل استدامة النجاح واستشراف مستقبل مشرق لنادينا وتحقيق المزيد من النجاحات، ويبقى المهم دوماً المحافظة على المكتسبات وتطبيق كل المعايير التي تحقق لنا الفائدة القصوى من نظام الإدارة المتكاملة».

من جانبه هنأ الدكتور حمد الزيودي عضو مجلس إدارة نادي دبا مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وجماهير النادي الوفية على الإنجاز.

وأضاف: «ظل دعم رئيس مجلس الإدارة أحمد سعيد الظنحاني ومتابعته المستمرة حجر الزاوية في اجتيازنا لمختلف المراحل حتى بلوغنا الأهداف المرجوة بالحصول على شهادات الآيزو الثلاث في إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وبذلك أصبح نادي دبا أول نادٍ رياضي يحصل على شهادة نظام الجودة المتكاملة في إمارة الفجيرة».

وتابع: «لابد من الثناء على دعم أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي في مختلف الأقسام الذين عملوا بجد وأحدثوا كثيراً من التغييرات في النُظم الإدارية لمواكبة متطلبات الحصول على شهادات الآيزو».

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