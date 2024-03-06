خالد عيسى.. «جبل حفيت» صعب مهمة «الدون»

المصدر: العين ـ طلحة عبد الله

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كعادته كان الدولي خالد عيسى حارس مرمى العين والمنتخب الوطني، أو «جبل حفيت» متألقاً وصانعاً للفرحة العيناوية بتصدياته الإعجازية على نحو ما فعله أمام «الدون» كريستيانو رونالدو مرتين على الأقل، الأولى في الدقيقة 44 عندما سدد الأخير كرة قوية من مسافة قريبة طار لها خالد عيسى وحولها إلى ركنية، والثانية في الدقيقة 79 عندما استقبل النجم العالمي كرة على بعد 6 ياردات في مواجهة منتصف المرمى تماماً وعندما أيقن الجميع أن الكرة ستهز الشباك من هذه المسافة القصيرة رفض العملاق العيناوي هذا الاعتقاد وتصدى بأعجوبة للتسديدة ليبقي على تقدم فريقه حتى النهاية، وعلق خالد عيسى الحارس المتألق على هذا التصديات الأسطورية، مؤكداً أنه توفيق من الله وبمساعدة المنظومة ككل ونتيجة لعمل مستمر واجتهاد وانتقاد، وأكد أنه لا يزال يحب الدون كريستيانو رونالدو ولكنه يحب العين أضعافاً مضاعفة.

وأبدى سعادته بالفوز الذي تحقق، مؤكداً أن المهمة لم تنته وأمامهم مواجهة صعبة في الرياض عليهم أن يستعدوا لها بقوة، وعبر عن شكره لجماهير العين الوفية لمساندتها الرائعة، مشيداً في الوقت نفسه بقتالية اللاعبين في الملعب.

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