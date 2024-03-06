المغربي سفيان رحيمي.. نجم فوق العادة

المصدر: العين - البيان

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لم يكن الهدف الذي سجله قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وقاد العين للفوز على ضيفه النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، هو الوحيد الذي توّجه «نجماً فوق العادة»، في المواجهة الجماهيرية الحاشدة على ملعب استاد هزاع بن زايد، أول من أمس، بل كان المغربي سفيان رحيمي بمثابة شعلة من النشاط والحيوية طوال زمن المباراة، صال وجال في الملعب طولاً وعرضاً، وفشل أربعة مدافعين أقوياء في إيقافه، صنع هدفاً سجله كاكو، تم إلغاؤه، وسجل هدفاً آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل، وصنع فرصاً عدة لزملائه، ودافع وهاجم، وكان مصدر إزعاج مستمر لدفاع «العالمي»، ليسهم بنصيب الأسد في فوز الفريق البنفسجي.

هدوء وثقة

بابتسامة هادئة، على عكس ما كان عليه في الملعب، جلس رحيمي في قاعة المؤتمرات، بعد المباراة، ليتلقى التهاني، ويجيب عن أسئلة الإعلاميين بثقة، معرباً عن سعادته بالفوز الذي تحقق، وكشف عن سر نجاحه في دور المهاجم الصريح، باعتباره بديلاً للمهاجم التوغولى لابا كودجو الغائب الأبرز في اللقاء، موضحاً أن المدرب ترك له حرية التحرك في الملعب، دون التقيد بمركز رأس الحربة، الأمر الذي ساعده في إبراز مقدراته الفنية والبدنية.

وقال بطل موقعة «النصر»، والذي توج نجماً للمباراة، إن المواجهات القوية تظهر شخصية اللاعبين الكبار، لافتاً إلى أن العين يمضي إلى الأمام بخطى واثقة، وأكد أنهم عازمون على المنافسة بجميع البطولات هذا الموسم.

دعم القيادة

وعبّر رحيمي عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الدعم السخي والرعاية السامية للنادي، وأشكر كذلك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، على المتابعة الدائمة للفريق، والدعم المتواصل للاعبين.

كما أعرب المغربي سفيان رحيمي المتألق، عن شكره للجماهير العيناوية جماهير البنفسج، التي احتشدت لمساندة الزعيم، وقال: لعبنا اليوم الشوط الأول، وفي الإياب بإذن الله سنحرص على إظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من التأهل، ونرد التقدير لجماهير العين الوفية.

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