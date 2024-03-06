الزعيم يعزف «سيمفونية النصر» وسط 21 ألف عيناوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أنجز فريق العين مهمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنجاح أول من أمس، ورد الوفاء لأكثر من 21 ألف مشجع عيناوي ساندوه بحرارة من مدرجات ستاد هزاع بن زايد وبعطاء سخي، وأداء رجولي ليهزم ظروف الغيابات وضغط المباريات، والنصر «العالمي» المحتشد بنجوم «الملايين» بقيادة كريستيانو رونالدو، وساديو مانيه، وإيميريك لابورت، الذي استفزته قتالية شباب العين فانفجر غاضباً باعتداء عنيف على قائد فرقة البنفسج بندر الأحبابي، قبل أن تكتشفه تقنية الفيديو ليستحق البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم في وجهه وسط هتافات ساخرة ومستنكرة من أنصار فريقه قبل جمهور العين.

سيمفونية النصر

وإذا كان «شباب العين» عزفوا «سيمفونية» النصر على المستطيل الأخضر ومن بينهم 4 لاعبين على الأقل يخوضون مباراة آسيوية أول مرة، فإن المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، هو قائد «الأوركسترا» والذي أكد قدراته وفكره التدريبي بقراءته الحصيفة للمنافس وتوظيفه المثالي للاعبين وتوجيهاته الذكية في أثناء المباراة، وهو يفتقد إحدى أهم الدعامات الهجومية متمثلة في الهداف التوغولى لابا كودجو الغائب الأبرز عن المواجهة، إذ ترك لرحيمي حرية توظيف مهاراته وقدراته الفنية والبدنية في المواجهة ومنحه الضوء الأخضر لقيادة الهجوم العيناوي من الأطراف والعمق وهو ما استثمره الأخير على خير نسق ليتألق ويسجل ويتوج بطلاً للمباراة.

بتغلبه بهدف نظيف على النصر أمس الأول، يكون العين حقق الفوز الرابع توالياً على الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، إذ سبق أن فاز على الفريق نفسه بهدف سجله لابا كودجو، في دور المجموعات بقطر في ديسمبر من سنة 2020، كما فاز في هذه النسخة من البطولة على الفيحاء السعودي ذهاباً 1-٤ وإياباً 2-٣، وفي مباراة النصر أول من أمس بلغت مواجهات العين للأندية السعودية في المسابقة الآسيوية 37 مواجهة فاز في 17 وتعادل في 7 وخسر 13 مباراة.

ويحتاج العين للفوز أو التعادل في لقاء الإياب في 11 مارس الجاري في الرياض ليبلغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية البارزة، وعلى الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة النصر في أرضه ووسط جمهوره، فإن التجارب والشواهد تؤكد أن العين بمقدوره العودة ببطاقة التأهل ليقدمها هدية رمضانية لجماهير الكرة الإماراتية التي تضع عليه آمالاً عريضة باحتسابه ممثلها الأوحد في المسابقة الآسيوية.

فوز مستحق

يرى المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه قدم أداءً قوياً قاده لفوز مستحق على فريق جيد، وقال: مباراتنا أمام النصر السعودي لم تنتهِ بعد والجميع في العين مطالبون بالاستمرار في حصد النتائج القوية وسنبدأ برنامج التعافي من الإرهاق قبل مواجهة اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمقررة في السابع من الشهر الجاري.

ورفض كريسبو، التعليق على البطاقات الصفراء التي أشهرها حكم اللقاء لخمسة من لاعبي العين، وما إذا كان بعضها سيتسبب في غيابات عن الفريق في لقاء الإياب، موضحاً أنه لا يفضل الحديث عن التحكيم وقال: احترم القرارات التحكيمية ولا أهتم بوضع البطاقات التي تقود للغيابات لأنني أثق بعناصر فريقي.

ليلة رائعة

عن الأداء الرجولي والتطور اللافت في مستوى العين أمام النصر، قال: أظهر لاعبو العين دقة عالية في تنفيذ التوجيهات الفنية وأسعد الفريق جماهيره وكانت ليلة رائعة لكرة القدم العيناوية، وسنعمل من أجل الاستمرار والذهاب إلى أبعد مراحل المسابقة القارية، وبالنسبة لي فلم يتغير رأيي منذ قدومي إلى هذا النادي الكبير لأنني أتطلع معه إلى معانقة مجد جديد في مسيرتي التدريبية. أرجع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، الأداء في البطولة والفوز الغالي للعين على النصر السعودي أول من أمس إلى الجدية والالتزام من قبل الفريق منذ بداية المعسكر الإعدادي هذا الموسم، وقال: كان التركيز كبيراً والجدية حاضرة من جميع اللاعبين في التدريبات والمباريات كافة من قبل اللاعبين والكل كان يتطلع للمشاركة في المباريات.

وأضاف: أجواء مباراة النصر وقيمتها وخصوصيتها كونها تلعب في الأدوار الأخيرة من بطولة آسيا، جعلها مواجهة جماهيرية كبيرة فامتلأت مدرجات الملعب عن آخرها وتبقى عدد غير قليل في الخارج لم يجدوا فرصة الدخول، وهكذا العيناوية دائماً فروح العائلة دائماً لديهم وتجسدت بقوة في ملعب المباراة من قبل اللاعبين الذين قدموا أداء بطولياً في مواجهة منافس قوي له تاريخه ومدجج بالنجوم، وخاضها الفريق في ظل ظروف ضغط المباريات والإجهاد والإرهاق طوال الأسابيع الماضية، وكذلك ضد بعض قرارات الحكم في أثناء المباراة، أضف إلى ذلك الغيابات المؤثرة التي عاناها العين بقيادة المهاجم التوغولي الهداف لابا كودجو، ولكن تجسدت أيضاً مقولة العين بمن حضر فاللاعبون الذين شاركوا عوضوا غيابه وهناك جهود مكثفة من الطاقم الطبي لإلحاقه بمباراة الإياب.

تحضيرات

وعن نصائحه للاعبين في مباراة الإياب بالرياض، قال: متفقون في الجهاز الفني والإداري والطبي، واللاعبون أنفسهم على ألا تتعدى فرحة الفوز غرفة الملابس وأن تبدأ مرحلة التحضيرات للمباريات المقبلة في اليوم التالي مباشرة وأن نعضد الإيجابيات ونعالج السلبيات التي ظهرت في مباراة الذهاب إن وجدت.

وأكد حماد أن بعثة العين ستغادر إلى الرياض في العاشر من الشهر الجاري قبل يوم من موعد مباراة الإياب، ونفى أن تتسبب البطاقات الصفراء التي نالها لاعبو العين في لقاء الذهاب بغياب أي لاعب، وشدد على ضرورة الاستمرار في المستوى نفسه لحصد النتائج الجيدة، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها العين في شهر رمضان وأن صيام اللاعبين حرية شخصية لهم، وسيكون التنسيق حاضراً مع الجهاز الطبي والفني في هذا الشأن.

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