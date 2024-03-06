الكشف عن درع وكأس السوبر «الإماراتي القطري»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تكشف اللجنة التنفيذية المنظمة لكأس السوبر «الإماراتي - القطري»، ودرع السوبر «الإماراتي- القطري»، بفندق رافلز بدبي، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن الشركاء الاستراتيجيين، وعن الدرع والكأس اللذين سيتنافس عليهما خلال أبريل المقبل، شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر.

ويقضي نظام البطولة بإقامتها على مباراتين، ويلتقي في الأولى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وتقام في دبي يوم 13 أبريل المقبل، بينما يلتقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر في الدوحة يوم 12 من الشهر نفسه.

وكان شباب الأهلي، قد توج بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويدافع هذا الموسم عن اللقب، بينما نجح الشارقة في التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في آخر نسختين من البطولة، ويدافع عن اللقب في نسخة الموسم الحالي.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولتين في الدوحة يناير الماضي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم .

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