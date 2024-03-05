ختام ناجح للنسخة السابعة من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت بنجاح أول من أمس فعاليات النسخة السابعة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم.

شهدت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مضمار جبل علي للرماية مشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي، إلى جانب 10 أندية إماراتية هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقان لفرسان هيسبانيا.

حضر اليوم الختامي للبطولة خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، حيث قاموا بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

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