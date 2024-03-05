منتدى تطوير الدوري الإماراتي يستعرض أحدث المفاهيم الكروية في العالم

المصدر: وام

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استعرض منتدى تطوير الدوري الإماراتي في نسخته الثالثة، الذي انطلق اليوم بدبي، مجموعة من أبرز وأحدث الاستراتيجيات الفنية والتجارية والإدارية والاستدامة في تطوير كرة القدم، وأهم التجارب العالمية في هذا المجال.

وشارك في فعاليات المنتدى، نخبة من المتحدثين من أهم وأكبر المنظمات الرياضية في العالم، وممثلو أندية المحترفين في الإمارات، ومن المقرر ان يستكمل المنتدى أعماله غداً بجلسة حوارية حول استراتيجيات ومعايير النجاح للقيادات الفنية في كرة القدم.

وأكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المنتدى يعد منصة للأفكار التطويرية التي من شأنها خلق مستقبل أفضل للكرة الإماراتية، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، من أجل رفعة هذا الوطن ومؤسساته.

وقال " كرة القدم أصبحت علماً يطبق ومنهاجاً يدرس، ولا يمكن بلوغ مراتب متقدمة في مقاعد التنافسية العالمية في ذات المجال من دون أن تكون المعرفة والتخصصية والاستراتيجية هي أبرز محاور رؤية أي مؤسسة رياضية طامحة لمواءمة المعايير العالمية في صناعة كرة القدم على المستوى الاحترافي".

وأضاف " ولأن التطوير بمنزلة عملية مستمرة غير قابلة للتوقف، فعجلة كرة القدم على المستويات الفنية والتجارية والتسويقية والإعلامية لا تتوقف عن الدوران في ظل التسارع التكنولوجي في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي بات توظيفه في كرة القدم ضرورة ملحة من أجل مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى مفاهيم الاستدامة التي تفتح المجال للمساهمة في حماية كوكب الأرض عبر كرة القدم والتي يتابعها ملايين البشر من سكان هذه الأرض".

وشهدت الجلسة الأولى مناقشة "التفاعل الجماهيري والإعلام الرقمي"، حيث استعرض آلان ماكتافيش، المدير التنفيذي لنادي إيفرتون الإنجليزي، أهمية الإعلام الرقمي في التفاعل مع الجماهير، ونشر الرسائل والمعلومات والترويج لأحداث النادي المختلفة.

واستند ماكتافيش إلى العديد من الأرقام والإحصائيات في هذا الصدد، وقدم العديد من التوصيات للأندية من أجل تعزيز التفاعل مع جماهيرها.

وخصصت الجلسة الثانية لمحور "الاستدامة في كرة القدم" حيث شرح إليوت آرثر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كرة القدم للمستقبل (FFF) والخبير في الاستدامة الرياضية، المفهوم المستحدث للاستدامة في عالم كرة القدم، وآليات توظيفه لرفد الجانب الاقتصادي المتعلق باللعبة، والحفاظ على بيئة آمنة وصحية للأجيال القادمة.

وتناولت الجلسة الثالثة محور "التوجهات الحديثة في كرة القدم" واستعرض من خلاله جوردان هيث، مجموعة “TFG”، المكانة العالمية للكرة الآسيوية مقارنة مع كرة القدم في باقي القارات، والتوجهات الحديثة لكرة القدم الآسيوية، ثم أبرز الفرص المتاحة للأندية الإماراتية المحترفة.

وركزت الجلسة الرابعة على محور "أهمية دور المدير الرياضي" والتطوير الاستراتيجي للنادي في الأندية المحترفة، وسلط دانييل بارنيل، المدير التنفيذي لرابطة المديرين الرياضيين “ASD” الضوء على الدور الكبير الذي يقوم به المدير الرياضي في كل نادٍ وتأثيره على البنية التحتية الرياضية للأندية من أجل تحقيق نجاحات مستدامة.

واختتم اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي تناولت محور "التصاميم العصرية للاستادات" واستعرض فيه مارسيل ريديارد، المدير التنفيذي “AFL”، والخبير في تصميم الاستادات، أهمية الاستثمار في بناء الاستادات، والتركيز على المستجدات الحديثة في مجال تصميم ملاعب المستقبل.







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