"الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية" يبحث آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي

المصدر: وام

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بحث اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، آفاق التعاون الإعلامي بما يتماشى مع التوجهات الشاملة التي تستشرف الواقع وتعزز الازدهار والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، الوفد الإعلامي في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية برئاسة دومينيك أوركيد مدير الإعلام، وبيير سيزنيك عضو اللجنة الإعلامية ممثل قناة ديسكفري.

وأكد الظاهري أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، برعاية ودعم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الاتحاد، ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد، يهدف إلى تحقيق استدامة التوجهات المستقبلية، لتعزيز الريادة في شتى المجالات.

وأوضح أن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكة مستدامة مع القنوات الرياضية بالدولة، للمساهمة في رفع وعي المجتمع بالرياضة الجامعية، وأهميتها في تخريج أبطال يمثلون الدولة في المحافل العربية والإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على الرياضة الجامعية وتطويرها ويعزز دورها في مجال التعليم وتنمية الشباب.

وأشاد الظاهري بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي ودوره الملموس في مواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة الجامعية عالمياً، واستحداث برامج استشراف المستقبل، لتنمية وبناء قدرات الطلبة، وترسيخ القيم الرياضية التي تسهم في إثراء عقولهم، وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يضم 170 عضواً وينظم سنوياًَ فعاليات متنوعة تضم أكثر من 30 رياضة فردية وجماعية.

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