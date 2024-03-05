طرد عادل سبيل وشكوك ركلة جزاء الوحدة الأكثر إثارة تحكيمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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نال طرد عادل سبيل لاعب خورفكان في الدقيقة 4 من عمر مباراة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي، القسط الأكبر من الجدل عقب نهاية مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد اتفاق استوديوهات التحليل التحكيمي، على عدم صحة القرار في تدخل طبيعي يكتفى فيه بالإنذار، وتأثيره على مجريات المباراة التي أدارها الحكم سلطان عبد الرزاق، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 3 ـ 0، وتساءلوا على دور حكم الفيديو أحمد عيسى درويش، وحكم الفيديو المساعد قيس الخديم، في هذا القرار.

فيما أجاد نواف الزيودي، إدارة مباراة اتحاد كلباء والبطائح، ودون أخطاء مؤثرة، وأحمد بلال في مباراة عجمان والإمارات، كما جاءت قرارات محمد الهرمودي، في لقاء العين وحتا، وجاءت سليمة بعدم احتساب ركلتي جزاء لحتا في الدقيقتين 51 و4 من الوقت بدل الضائع، إلا أن خالد عيسى، كان يستحق إنذاراً في الاحتكاك بينه وبين جابريال دي سوزا، في الكرة المشتركة التي استخلصها مهاجم حتا، وأحرز منها هدف فريقه الأول في الدقيقة 49، وإذا لم يكن دي سوزا نجح في استخلاص الكرة والتسجيل، كان يستحق عيسى بطاقة حمراء.

ونجح يحيى الملا، في العبور بقمة الوصل والشارقة، إلى بر الأمان، مع قرار صحيح باحتساب هدف الوصل الأول، لعدم وجود تسلل من فابيو دي ليما، لأنه لم يكن متداخلاً على الكرة ولم يحجب الرؤية عن حارس الشارقة، كما كان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم للوصل في الدقيقة 42، بعدما لمست الكرة يد الكوري شو يوم مين مدافع الشارقة، عن غير عمد.

كما نجح أحمد عيسى درويش، في إدارة مباراة النصر وبني ياس، وشهدت قراراً سليماً بإلغاء هدف بني ياس، نتيجة تمركز صحيح من الحكم المساعد، فيما أدار أحمد سالم خلفان، مباراة الوحدة والجزيرة، وكانت هناك شكوك حول ركلة جزاء في الدقيقة 47، لمصلحة الوحدة، ولم تتدخل تقنية الفيديو، لإعادة النظر في اللعبة.

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