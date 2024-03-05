السناني نجم الجولة وتألقه وراء تربع الوصل على القمة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 6 من 24 هدفاً سجلوا في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يتحمل المدافعون مسؤولية 10 أهداف أخرى، وتركزت أخطاء الحراس على ردة الفعل الضعيفة، والقرارات الخاطئة التي لا تزال مستمرة وبكثرة.

وأشار إلى أن أهداف الجولة قسمت بالتساوي على شوطي المباريات بواقع 12 هدفاً في كل شوط، وسجل 3 أهداف منها في الأوقات الإضافية، و10 أهداف في الثلث الأخير من الشوطين، و5 أهداف من خارج المنطقة، و13 هدفاً من داخل المنطقة، وتم تسجيل 10 أهداف من انفرادات، وهو معدل عالٍ، ويدعو الأندية لمراجعة تنظيماتها الدفاعية.

وأوضح أن الجولة 15، شهدت أول شباك نظيفة لعجمان خلال دوري هذا الموسم، وتألقاً لافتاً من خالد السناني حارس الوصل، والذي كان نجم حراسة المرمى بلا منازع، بعدما حافظ على شباكه نظيفة خلال لقاء القمة أمام الشارقة، ووصل بذلك إلى 5 شباك نظيفة خلال الجولات 15 الماضية، وبات أحد الأسباب الرئيسية في محافظة الوصل على صدارة المسابقة حتى الآن، مع تفرده ومعه حارس اتحاد كلباء عيسى الهوتي، في المشاركة في جميع مباريات فريقيهما بالدوري، وبين الدكتور زكريا، أن الحراس حافظوا على نظافة شباكهم في 40 من 101 مباراة في الدوري، وأن الوصل والنصر وشباب الأهلي، يتصدرون قائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك حتى الآن.

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