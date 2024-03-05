3 مباريات على ملعب «الصقور» تحدّد المصير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور»، 3 مباريات متتالية على ملعبه ووسط جماهيره في دوري أدنوك للمحترفين، تحدد بشكل كبير مصيره في المنافسة التي يحتل فيها المركز الأخير برصيد 5 نقاط نالها في أول 4 جولات من المنافسة بالفوز على خورفكان والتعادل أمام عجمان وبني ياس، وسبق ذلك خسارته في الافتتاح أمام الوصل، وبعدها تلقى 10 هزائم متتالية كان آخرها أمام عجمان في الجولة الأخيرة جعلته مهدداً بالهبوط.

ويخوض«الصقور»، مبارياته المصيرية الثلاث في الشهرالجاري، وخلال 20 يوماً أمام 3 فرق تحتل مراكز الوسط بجدول الترتيب، وستكون مباراته الأولى أمام البطائح الجمعة المقبل والمؤجلة من الجولة الـ 13، ويضع الفريق أهمية كبيرة للقاء بهدف إنهاء سلسلة الهزائم وكسب 3 نقاط ترفع معنويات اللاعبين وتمنحهم الأمل في إمكانية البقاء بدوري المحترفين، فيما لن تكون المهمة سهلة أمام منافسه الذي يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة ويرغب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على اتحاد كلباء.

ويلتقي«الصقور»، ضمن الجولة 16 مع ضيفه خورفكان 13 مارس الجاري بهدف تكرار الفوز عليه بعد التغلب عليه في لقاء الذهاب، بينما ستكون مباراته الثالثة على التوالي بملعبه 28 مارس أمام بني ياس الذي كسب منه نقطة بالتعادل في الجولة الرابعة.

ويأمل فريق الإمارات، في كسب الـ 9 نقاط في المباريات الثلاث، خاصة أن منافسيه من فرق الوسط، وسبق أن خرج أمامها بنتائج إيجابية، باستثناء البطائح الذي يلعب أمامه للمرة الأولى في الدوري، ما جعل إدارة النادي تمنح المباريات الثلاث اهتماماً كبيراً مع دعم اللاعبين معنوياً وحث الجماهير على مؤازرة الفريق.

وفي حال نجاح «الصقور» في تجاوز عقبة ضيوفه في مبارياته المقبلة، فإنه سيجدد آماله في البقاء بالدوري بينما مواصلة نزيف النقاط أو الخروج بنقطة التعادل من كل مباراة سيقود الفريق «منطقياً» نحو هاوية الهبوط في ظل فارق الثماني نقاط الذي يفصله حالياً عن كلباء صاحب المركز الـ 12 آخر مراكز الأمان في جدول الترتيب.

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