"أبوظبي الرياضي" يفوز بكأس زايد بن هزاع الدولية لناشئي كرة القدم

المصدر: وام

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فاز فريق نادي أبوظبي الرياضي لناشئي كرة القدم تحت 14 سنة بلقب بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية السنوية لكرة القدم التي نظمها النادي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تتويج الفريق بعد فوزه في المباراة النهائية، أمس، على فريق نادي كيندر الروماني 4 -1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 -1، ونال البرونزية فريق نجوم الغد العماني بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي 2 –1.

وحقق فريق أكاديمية برو الرياضية لقب بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لأشبال أكاديميات الكرة تحت 12 سنة في نسختها الـ 14، بفوزه في النهائي على فريق ريجنال سبورت 2 -1، وحصد فريق نادي أبوظبي الرياضي البرونزية بفوزه على فريق أكاديمية باس 3 -2.

وقام محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، مدير عام النادي، وعبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب في مجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العلي من مجلس أبوظبي الرياضي، وديما الإبراهيم مديرة البطولة، وعلاء درويش منسق عام البطولة بتتويج الفرق الفائزة وحكام البطولة.

وشمل التكريم نجوم البطولة تحت 12 سنة وهم سالم الحمادي الفائز بلقب أفضل لاعب "نادي أبوظبي"، وهداف البطولة صاموئيل "أكاديمية باس"، وفهد المزروعي أفضل حارس "أكاديمية ريجنال".

وفي فئة تحت 14 سنة، نال لاعب نادي أبوظبي، كاسيوس مايكل لقب أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 8 أهداف، وحصد دنيس من فريق كيندر الروماني جائزة أفضل حارس، وذهبت جوائز اللعب النظيف إلى فريقي أكاديمية نجوم المستقبل السعودي، و SPVGG الألماني.

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