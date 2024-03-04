منتدى تطوير الدوري الإماراتي في دبي غداً  

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق غداً في دبي «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، في نسخته الثالثة، وتنظمه رابطة المحترفين، في فندق رافلز بدبي، لمدة يومين، ويناقش أهم محاور كرة القدم العالمية، ويتم خلاله استعراض أبرز وأحدث الاستراتيجيات الفنية والتجارية والإدارية والاستدامة في تطوير كرة القدم، بمشاركة نخبة من المتحدثين من أهم وأكبر المنظمات الرياضية، وفي مقدمتها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم.

يأتي تنظيم الحدث، ضمن مبادرات الرابطة النابعة من الخطة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تطوير دوري المحترفين، عبر الاطلاع ومناقشة أهم التجارب العالمية، والسعي لبناء الخطط المستقبلية وفق أسس واضحة، لمواكبة رحلة الصعود نحو التميز والابتكار في العمل المؤسسي الرياضي.

محاور

ومن أهم محاور الجلسات سيكون التفاعل مع الجماهير في العصر الرقمي، والاستدامة البيئية في الكرة الإماراتية والعالمية، ودور المدير الرياضي، والابتكارات في تصميم الملاعب وأعمال التجديد والتطوير، وأهم الاتجاهات في كرة القدم في الوقت الحالي، وتطبيق الأداء العالي في تطوير اللاعبين، وستقوم الرابطة بإصدار البرنامج الكامل للجلسات والمتحدثين فيها من أصحاب الخبرات الطويلة في هذه المجالات الرياضية، الذين سيقدمون أحدث ما يتم تطبيقه في الوقت الحالي على صعيد كرة القدم العالمية من تجارب ومشاريع ومبادرات.

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