العروبة يتجرع أول هزيمة في «الهواة» بعد 185 يوماً

المصدر: دبا - محمد فضل

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ألحق دبا الفجيرة، الهزيمة الأولى بفريق العروبة، متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» في الموسم الحالي، بنتيجة 1 - 0، في انطلاقة الجولة 23، وذلك بعد 185 يوماً من انطلاقة البطولة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة طوال 22 جولة، سجل الهدف غبرائيل كوتو في الدقيقة 47، وبفوزه، وصل «النواخذة» إلى النقطة 36، وتجمد العروبة عند النقطة 52، مستمراً في الصدارة.

وخطف الظفرة التعادل في الوقت القاتل أمام مضيفه مصفوت بنتيجة 2 - 2، وجاء هدف التعادل في الدقيقة «90 + 7».

وتغلب مسافي على الجزيرة الحمراء 4 - 1، وتعادل غلف إف سي مع الفجيرة 1 - 1، والرمس وغلف يونايتد سلبياً.

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