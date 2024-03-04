العين والنصر السعودي.. ديربي خليجي في «أبطال آسيا» الليلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، شقيقه النصر السعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في ديربي عربي خليجي يحظى بزخم إعلامي وجماهيري، ويتوقع أن يشهد إثارة بالغة وندية عالية بين الفريقين الكبيرين لما يتمتعان به من إمكانات مميزة، فالعين صاحب التاريخ المشرف، والذي توج باللقب 2003، يسعى لاستعادة أمجاده بتحقيق نتيجة مريحة على ملعبه وبين جماهيره، فيما يتطلع النصر الذي يضم في صفوفه لاعبين بقيمة رونالدو وساديو ماني للعودة بأفضل نتيجة من ملعب العين.

تحضيرات

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها خلال الفترة السابقة أبقته منافساً قوياً على جميع البطولات المحلية والآسيوية.

ورغم أنه يخوض المباراة من دون نجمه التوغولى الهداف لابا كودجو الذي تعرض للإصابة، وفي ظل غموض يكتنف مشاركة حارس مرماه الدولي خالد عيسى للإصابة، إلا أنه ظل يؤكد في تجارب عدة سابقة أن «العين بمن حضر» كما حدث في مشاركته بمونديال الأندية 2018 والتي خاضها في ظل ظروف مشابهة، ولكنه نجح في بلوغ نهائي المسابقة العالمية الكبيرة.

واختتم الفريق تحضيراته بمران أمس باستاد خليفة بن زايد، وعمد خلاله الأرجنتيني كريسبو مدرب الفريق، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

فخر

ومن جانبه أجرى النصر السعودي تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، أمس، بمشاركة جميع نجومه ويدخل المباراة بمعنويات عالية بعد انتصاراته المحلية الأخيرة.

وعبر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره بالوجود في ربع النهائي دوري أبطال آسيا، وقال: نتطلع للذهاب إلى أبعد مرحلة بالبطولة، ومن الجيد أننا سنواجه فريقاً متميزاً بملعبنا وبين جماهيرنا، وهو يضم في صفوفه أسماء كبيرة وينبغي أن نقدم عملاً جيداً في أرضية الملعب لإسعاد جماهيرنا.

وعن إصابة الثنائي لابا وخالد عيسى وما إذا كان غامر بإشراكهما في مباريات محلية قبل أيام من المواجهة الآسيوية قال: يهمنا أن يكون لابا موجوداً، وكذلك خالد عيسى، ولكن هذه هي الظروف، وهذا هو جدول المباريات، وإذا أردنا أن ننافس يجب أن نستعد في كل الأحوال فلا خيار أمامنا سوى فعل ذلك بكل جسارة، وشخصياً أثق بشدة في جميع اللاعبين بقائمة فريقي، ومتأكد أنهم سيقدمون عملاً جيداً في الملعب، وعن النصر السعودي قال: نحترم جميع المنافسين، ونجمع كل المعلومات عنهم، ولكن قبل ذلك نهتم بفريقنا، ونفكر كيف نلعب بانضباط وتركيز ومهارة مع الاستفادة من كل الظروف، وكمدرب لدي أفكار وخطط سأنفذها في الملعب، لكن المؤكد أن لدينا نوايا هجومية، وسنحاول الضغط على المنافس ونصعب مهمته قبل لقاء الإياب.

مشكلات دفاعية

وأوضح المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، أن تحضيراتهم للمباراة مضت بشكل عادي، وقال: أتوقع مباراة قوية والمهمة ليست سهلة، ونتطلع للوصول للدور المقبل.

واعترف كاسترو بوجود مشكلات دفاعية بفريقه، مشيراً إلى أنهم يعملون لتحسين الناحية الدفاعية، وأوضح أن الفريقين كبيران وليس غريباً عليهما أن يلعبا في ربع النهائي، ولديهما المقدرة على التتويج باللقب الآسيوي.

وعن نقاط القوة في العين وما إذا كان فريقه يعاني غيابات قال: لدينا غيابات فالحارس الأساسي غير موجود، والعين لديه غيابات ونعرف أن مهاجمهم لابا كودجو، لن يشارك بالمباراة، وعلى أي حال نعلم أن المسؤولية كبيرة، لأن العين لديه لاعبون متميزون خصوصاً في الأطراف يستطيعون الوصول إلى مرمى المنافسين دائماً.

مشوار

وتأهل العين إلى ربع النهائي بعد تعادله سلبياً مع ناساف كارشي الأوزبكي ذهاباً، وفوزه عليه إياباً بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النصر بعد فوزه ذهاباً وإياباً على شقيقه الفيحاء السعودي بنتيجة 1-0 و2-0 على التوالي، وكان الفريقان تصدرا مجموعتيهما بمرحلة المجموعات، حيث تصدر العين المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مواجهات والخسارة مرة، بينما تصدر النصر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز