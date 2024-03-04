عصام عبدالله: «الزعيم» يتسلح بالخبرة والمعنويات العالية والتفوق «آسيوياً»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تتجدد مواجهات العين مع الأندية السعودية، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتعد مواجهة «الزعيم» نظيره النصر السعودي اليوم هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان، إذ سبق وتقابلا مرتين وفاز العين في واحدة وخسر مثلها، وتعتبر المباراة المقبلة هي المواجهة رقم 36 التي يخوضها العين مع الفريق الآسيوية بدوري أبطال آسيا منها 19 مباراة بملعبه حقق خلالها الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في 5 وخسر 3.

وأكد عصام عبدالله، لاعب وإداري فريق العين السابق والمحلل الفني، أن العين سيدخل المباراة متسلحاً بالخبرة والمعنويات العالية بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها أخيراً، ومطلوب منه أن يتابع نجاحاته في سلسلة من الانتصارات التي حققها في مباريات إقصائية بما في ذلك كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة للبطولة الآسيوية، وأعتقد أن العين قادر على تحقيق الفوز كونه يلعب بأرضه ووسط جماهيره الوفية.

الكبيران

ووصف عصام عبدالله مواجهة العين والنصر السعودي بلقاء الكبيرين، لافتاً إلى أن العين يتفوق على المستوى الآسيوي، حيث ظل النصر بعيداً عن المشاركات القارية خلال أكثر من 15 سنة، وفي هذه الأثناء كان العين مشاركاً وحقق اللقب مرة والوصيف مرتين، بالإضافة لتأهله مرات عدة من مرحلة المجموعات ومرحلة ثمن النهائي وربع ونصف النهائي.

ظروف

وأضاف: الفريقان واجها ظروفاً متشابهة، فالعين واجه مرحلة تراجع لثلاث سنوات، فيما ابتعد النصر السعودي لفترة طويلة، غير أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية عاد النصر بقوة وهو فريق كبير له اسمه وتاريخه وخبرته، وأتوقع أن يقدم الفريقان مباراة قوية خالية من المفاجآت في حال فاز أي منهما أو حدث التعادل مع الاحترام للفريقين.

هجوم

وعن قوة هجوم النصر بوجود كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وتاليسكا، قال: العين يحتاج لوعي في خط الدفاع مع التركيز الكامل طوال زمن المباراة، خصوصاً أن العين يملك لاعبين أكفاء في الدفاع بقيادة كوامي وبندر، وإريك، وأتمنى أن يشرك المدرب اللاعب الكوري الجنوبي بارك كقلب دفاع، والنصر قوته في الأطراف، ولا ننسى أن العين لديه وسط وهجوم قوي قادر على أن يتسبب في مشاكل لدفاع النصر.

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