شرطة أبوظبي تدعو للتشجيع بروح رياضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، متمثلة بمديرية شرطة منطقة العين، استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة العين والنصر السعودي بدوري أبطال آسيا، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة، وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام، وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد، والتشجيع الحضاري بروح رياضية، والبعد عن التعصب الرياضي، بجانب التعاون مع عناصر الشرطة، والتقيد بقواعد ونظم السير والمرور.

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