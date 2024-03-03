الشارقة يُكلف خالد المدفع رئيساً لشركة الكرة بديلاً للعجلة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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وافق مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إعتذار عبد الله محمد العجلة عن الاستمرار في منصبه رئيس شركة كرة القدم بالنادي وكلف المجلس، خالد عيسى المدفع نائب رئيس نادي الشارقة الرياضي بالإشراف على أعمال الشركة حتى نهاية دورة المجلس مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتقدم المجلس بالشكر للعجلة على ما قدمه في الفترة السابقة.

وأكد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بأن العمل في شركة كرة القدم يلقى كل الدعم والمساندة من قبل المجلس للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لنادي الشارقة وجماهيره.

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