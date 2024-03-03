شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التشجيع بروح رياضية في مباراة العين والنصر السعودي غدا

المصدر: وام

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أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين خلال مباراة نادي العين الإماراتي ونادي النصر السعودي غداً الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الجماهيرعلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

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