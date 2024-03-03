اتحاد الكرة يشارك في "عمومية" اتحاد غرب آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا الذي عُقد أمس السبت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

مثل اتحاد الإمارات لكرة القدم كل من هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وناقش الاجتماع، البنود المدرجة على جدول الأعمال، أهمها انتخاب الهيئات القضائية لاتحاد غرب آسيا ( لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف ) وكذلك انتخاب لجنة انتخابية تتولى العملية الانتخابية التكميلية في اجتماع الجمعية العمومية العادي المقرر في شهر مايو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز