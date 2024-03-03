النصر يجدد تعاقده مع شرودر لموسم إضافي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جدد النصر تعاقده مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر لموسم إضافي حتى يونيو 2025 بعد أن نجح في تحسين نتائج الفريق والارتقاء به 6 مراكز في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين، إضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي، خلفا للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي قاد الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج.

وقاد المدرب الهولندي العميد في 9 مباريات حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها 6 انتصارات وتعادلا واحد وخسر مباراتين، محققا نتائج إيجابية غابت عن النصر لفترة طويلة.

ويحتل العميد المركز السادس حاليا في دوري أدنوك للمحترفين بـ21 نقطة بعدما فاز أمس على بني ياس بهدف دون رد في الجولة 15.

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