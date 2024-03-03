طاقم إماراتي يُدير مباراة جيونبوك وأولسان في أبطال آسيا

المصدر: البيان

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يُدير طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة عادل النقبي مباراة جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، التي ستُقام يوم بعد غد الثلاثاء على استاد جيونجي في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويضم طاقمنا الدولي كلًا من، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) وسلطان محمد صالح (حكم رابع) وعمر آل علي (حكم فيديو) ومحمد عبيد خادم (مساعد حكم فيديو).

وكان الحكمان الدوليان عادل النقبي، وعمر آل علي قد اختتما مؤخرًا مشاركتهما في سيمنار الفيفا الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، بمشاركة 31 حكمًا من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، وذلك في إطار جهود لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لتحضير الحكام الدوليين للبطولات القادمة التي يُنظمها الفيفا، ومنها بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومونديال 2026.

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