سحب قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم السبت المقبل

المصدر: وام

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تقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023 - 2024، في مقر اتحاد كرة القدم في دبي يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية الثمانية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتشارك في الدور ربع النهائي، ثمانية فرق تأهلت من دور الـ 16 هي : اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وحسب الآلية المعتمدة، سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية (1-8) على جدول المباريات، فيما سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً ثم يليها سحب إسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتلعب مباريات هذا الدور خلال يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل على ملاعب محايدة.

وفي الدور نصف النهائي، سوف تجمع المباراة الأولى الفائز من المباراة رقم ( 9 ) مع الفائز من المباراة رقم ( 10 )، فيما تجمع المباراة الثانية الفائز من المباراة رقم ( 11 ) مع الفائز من المباراة رقم ( 12 )، وتقام المباراتان على ملاعب محايدة يقررها اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويلتقي الفائزان، في المباراتين، في المباراة النهائية للبطولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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