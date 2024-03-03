الوحدة يحسم «الديربي» بثلاثية في مرمى الجزيرة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، ومحمد صادق

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حسم الوحدة، أمس، مواجهة «الديربي» أمام الجزيرة لمصلحته بنتيجة 3 - 2 باستاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق «العنابي» فوزه الثاني على التوالي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، وصعد للمركز الرابع ، بينما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 20 وتراجع سابعاً.

افتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل للوحدة في الدقيقة 17، وتألق مدافع العنابي بيمنتا، وأنقذ فريقه من هدفين محققين، بعدما تدخل في الوقت المناسب أمام علي مبخوت.

وعزز البرازيلي آلان ماركيز تقدم «العنابي» بهدف في الدقيقة 41، وقلص الكونغولي نيسكينز كيبانو النتيجة، وسجل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 44، وأدرك كيبانو التعادل بالدقيقة 62، وأعاد آلان التقدم للوحدة مجدداً، وسجل هدفاً جميلاً في الدقيقة 69.

وتخطى النصر نظيره بني ياس بهدف دون رد في استاد آل مكتوم، سجله ميديروس في الدقيقة 21، ، وبهذه النتيجة رفع «العميد» رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس، وتجمد «السماوي» عند 16 نقطة عاشراً.

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