يوري سيزار.. كلمة سر عبور «الفرسان» خورفكان   

المصدر: خورفكان- محمد فضل

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عاد شباب الأهلي من رحلة الساحل الشرقي بثلاث نقاط غالية، اقتنصها من ملعب خورفكان الذي خاض لاعبوه معظم دقائق اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب عادل سبيل مدافع الفريق في الدقيقة الثالثة لانطلاقة المباراة، وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن شباب الأهلي قدم شوطاً أول للنسيان، وفشل في زيارة مرمى الحارس أحمد ديدا، ولكن الحال انقلب رأساً على عقب في شوط اللقاء الثاني الذي حل فيه البديلان مؤنس دبور ويوري سيزار وتمكن الأخير من صنع الفارق ، وكان «كلمة السر» في الفوز فبعد دخوله في الدقيقة 70 تمكن من تسجيل هدفين رائعين خلال 5 دقائق فقط كما صنع الهدف الثالث لزميله مؤنس دبور في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة، يرفض شباب الأهلي التنازل عن المركز الثالث برصيد 30 نقطة ليكون قريباً من العين الوصيف 31 نقطة والوصل المتصدر 39 نقطة، وفي المقابل فإن خورفكان احتفظ بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة وتأثر النسور بحالة الطرد المبكر خصوصاً في الشوط الثاني والذي رجحت فيه كفة شباب الأهلي.

طرف واحد

من جانبه، هنأ الصربي ماركو نيكوليك مدرب فريق شباب الأهلي لاعبي الفريق على الفوز، موجهاً الشكر لجمهور الفرسان الذي كان متواجداً ورفع من معنويات اللاعبين، وقال: حققنا ثلاث نقاط مهمة إلى جانب تجنب الخسارة أو التعادل في ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة وتسجيل 6 أهداف. ودعا المدرب إلى ضرورة السير على ذات المنوال في قادم المواجهات تنتظرنا مباراة مهمة أمام حتا ويجب إعداد العدة لهذا اللقاء وطي صفحة الفوز على خورفكان، كما أشاد ببدلاء الفريق الذين صنعوا الفارق وتمكنوا مع زملائهم من الفوز.

بدوره، قال المونتينيغري نيبوشا يوفيتش المدير الفني لخورفكان: مواجهة شباب الأهلي لم تكن سهلة وخضنا ما يقارب من 90 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد عادل سبيل بالحمراء، وكانت الأفضلية لنا في الشوط الأول وحصلنا على أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن شباب الأهلي حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة ولاعبونا صمدوا لنحو 75 دقيقة، ولم يقصروا.

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