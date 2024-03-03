«الديربيات» عنوان الجولة 23 لدوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تتصدر مباريات «الديربي» مواجهات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» ابتداءً من اليوم والذي يشهد إقامة 5 لقاءات ضمن الجولة 23 وتخطف مباراة ديربي إمارة الفجيرة بين دبا الفجيرة 33 نقطة وجاره العروبة المتصدر ،52 نقطة، اليوم الأنظار، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز خصوصاً دبا الفجيرة الساعي إلى تقليص الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف والذي يلعب غداً أمام جاره الحمرية في ديربي الشارقة.

تعويض

ونشهد مباريات اليوم لقاء الظفرة صاحب الـ 33 نقطة مع مصفوت بإمارة عجمان بهدف تعويض هزيمته الماضية أمام مسافي فيمايحتل مصفوت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، ويلتقي الفجيرة السادس برصيد 32 نقطة مع ضيفه غلف اف سي الثالث عشر بـ 20 نقطة.

وفي ديربي رأس الخيمة يواجه مسافي الثامن برصيد 32 نقطة جاره الجزيرة الحمراء العاشر بـ 27 نقطة، ويستقبل الرمس صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط فريق غلف يونايتد ،19 نقطة.

وتختتم غداً مواجهات الجولة بإقامة 3 مواجهات تجمع دبا الحصن مع الحمرية في ديربي الشارقة،ويستقبل سيتي ضيفه يونايتد صاحب غد يواجه الذيد ضيفه التعاون .

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