الشعفار: الوصل يسير بخطى واثقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دبي- إيهاب زهدي

أثنى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، على أداء لاعبي الوصل عقب فوزه على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين أول من أمس، بالجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وأكد أن مشوار المنافسة لا يزال طويلاً، ولا يمكن الحديث عن ملامح هوية البطل قبل الجولة 24 على الأقل، وكشف عن مدى خطورة إصابة سالم العزيزي لاعب الفريق، وتوجه بالشكر إلى جماهير الوصل على مساندتها.

90 دقيقة

وقال الشعفار: لعبنا مباراة جميلة ، وفزنا في كلاسيكو الزمن الجميل، وعلى الشارقة المنافس القوي على جميع البطولات في آخر المواسم، وخسارته أمامنا ليست مقياساً لقوة الفريق، والذي ربما لم يكن محظوظاً أو في يومه، ويبقى الفوزهو الأهم في مثل تلك المباريات، ومع هذا لم نفز بدرع الدوري، لأن المباراة ليست حاسمة للبطولة، وربما تبدأ ملامح هوية بطل الدوري في الظهور بالجولة 24.

وأضاف: المهم أن الوصل يمضي بخطة وخطى واثقة واضحة، وأشكر جمهور الوصل على حضوره المتميز، وأتمنى استمرارهم في المساندة، لأن الوصل ويستحق حب وتشجيع الجميع، كما أن الدوري لا يزال طويلاً، وهناك مواجهات كبيرة وقوية تنتظرنا أمام منافسين أقوياء، ونحن نحترم كل الفرق، والجميع متساو في الحظوظ بدورينا، والتنافسية كبيرة، والوصل يتعامل مع الجميع بجدية واحترام، وأدعو الله أن نصل إلى منصة التتويج».

صفحة الدوري

وتابع : أغلقنا صفحة الدوري مؤقتاً، ولدينا مباراة إياب قوية الخميس المقبل، أمام الوحدة بنصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونسعى إلى الوصول للنهائي، للعب على لقب إحدى البطولات القوية وعلينا الاجتهاد لإسعاد جمهورنا.

وعن إصابة سالم العزيزي لاعب الوصل، قال الشعفار: أصيب العزيزي بثلاثة كسور في الوجه في آخر مباراة شارك فيها مع الفريق بالدوري، وأمامه عدة أسابيع قبل العودة، وليست هذه مشكلة للوصل لأنه يملك اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات، ومطلوب حماية اللاعبين لأن المشكلة في عدم حمايتهم داخل الملعب، وسبق تعرض لاعبنا فابيو دي ليما للضرب في أحد الضلوع، وتحدثنا بشكل ودي مع لجنة الحكام، ولم نحتج رسمياً، لأن الشكوى لن تحل المشكلة، وهذا الأمر تأثيره ليس قاصراً على الوصل فقط، ولكن على باقي أندية الدوري، وأطلب فقط محاسبة اللاعبين المخطئين .

من ناحية أخرى، اعتذر علي صالح لاعب الوصل، إلى جماهير الشارقة الغاضبة بعد احتفاليته أمامها بالهدف الذي سجله لفريقه، وقال : أتمنى أن يسامحني جمهور الشارقة إذا أخطأت، لكني لم أقصد الاحتفال أمامهم ، ولكننا تعودنا في الوصل على الاحتفال بالتسجيل في هذا الجانب من الملعب عندما نحرز هدفاً على ملعبنا في هذا المرمى، وأنا أحترم نادي الشارقة وجماهيره كثيراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز