عجمان.. أول فوز على ملعبه بعد 15 جولة    

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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انتظر عجمان حتى الجولة 15 لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، عندما اقتنص 3 نقاط غالية أمام منافس مباشر على البقاء فريق الإمارات، تقدم بها خطوة كبيرة للأمام مقابل مضاعفة الموقف المعقد لمنافسه، وحرص لاعبو عجمان بعد نهاية المباراة على تحية جمهورهم الذي ساند بقوة وخرج سعيداً.

وعبر الروماني دانيال ايسايلا، المدير الفني لفريق عجمان عن سعادته الكبيرة بالنتيجة وأهدى الفوز إلى روح والده الذي رحل قبل أسبوعين وقال: عندما ينتهي الأمر بشكل إيجابي نكون سعداء، المباراة كانت من أفضل المباريات لفريقي هذا الموسم، صنعنا فيها 12 فرصة على الأقل والأداء كان ممتازاً، في الشوط الثاني حدث بعض الضغط علينا وتراجعنا قليلاً، ولكن رغم ذلك نجحنا في تأمين النتيجة بهدف ثان، أتمنى أن تكون بداية جيدة لنا وصفحة جديدة وأهدي الفوز لروح والدي.

ومن جهته لم يخف الإيطالي والتر زينغا مدرب «الصقور» حزنه من النتيجة مؤكداً استمرار الأخطاء التي أدت للخسارة وقال: المباراة كانت صعبة على الفريقين، كالعادة منحنا المنافس هدايا استغلها بشكل جيد، حاولنا صناعة شيء قبل هدف عجمان الأول ولكن مجهودنا لم يكن كافياً، وبالتأكيد النتيجة أسعدت عجمان ولكن الأمر لم ينته بالنسبة لنا.

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