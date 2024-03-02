رعاة وشركاء "الألعاب الحكومية 2024": نجاح الحدث الرياضي يعكس توجيهات حمدان بن محمد بجعل دبي صانعة الحدث ومحط أنظار العالم

المصدر: البيان

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أعرب رعاة وشركاء "الألعاب الحكومية 2024" بدبي عن امتنناهم للنجاح الكبير للحدث الرياضي الدولي والمشاركة الواسعة فيه ، مؤكدين أن التطور الذي شهدته الألعاب الحكومية للعام الخامس، وتوسيع فئات التحديات والمشاركين التي تشملها، يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي صانعة الحدث، ووجهة أنظار العالم في كافة المجالات، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية D33، عبر الحرص على الارتقاء بجودة الحياة للأفراد والمجتمعات، والتي تعتبر الرياضة عنصراً أساسياً من مكوناتها

مجلس دبي الرياضي

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن توجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وضعت الألعاب الحكومية في صدارة الأحداث الرياضية التي تنظم في دبي، كما أن متابعة سموه في المنافسات تزيد من حماسة اللاعبين وتحفزهم على تقديم أفضل المستويات التي تتناسب مع قوة ومكانة هذا الحدث الكبير.

وقال حارب: "ان الألعاب الحكومة هي حدث ولد كبيرًا وأصبحت مبادرة رياضية رائدة تعزز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية وباتت تحتل موقعًا متميزًا في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، حيث تشهد الألعاب الحكومية نموًا متزايدًا في أعداد المشاركين من خارج الدولة كل عام، كما تشهد زيادة في عدد الفرق الممثلة للمؤسسات من داخل الدولة والمدن من مختلف قارات العالم، وكذلك زيادة الفعاليات والفئات وهو ما يؤكد نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها، ويجعل منها حدثًا استثنائيًا يجمع مدن العالم في لعبة واحدة يتحدى بعضهم بعضًا للوصول إلى تحقيق اللقب، ويلفت أنظار العالم إلى دبي كونها مركز استقطاب رياضي عالمي".

وأضاف حارب: "الإضافات الجديدة والتنوع في التحديات التي يتم استحداثها كل عام يزيد من التشويق وقوة المنافسة بين كافة الفرق، كما أن المبادرة تجسد روح الفريق الواحد لدى المشاركين وتنمى روح التعاون والتفكير المشترك فيما بينهم لتحقيق الأهداف وتخطي التحديات، وتعزز ممارسات العمل الجماعي وترسخه كثقافة مجتمعية في جميع المؤسسات التي ستجني ثمارها في المستقبل".

موانئ دبي العالمية

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نفخر بشراكتنا مع الألعاب الحكومية للعام الثاني على التوالي، حيث يُجسد هذا الحدث قيم العمل الجماعي والتصميم التي تتماشى بشكل وثيق مع مبادئنا. تلهمنا الألعاب الحكومية لتخطي التوقعات وتعزيز الرفاهية والتكاتف كمجتمع بروح المنافسة الودية. لقد أصبح هذا الحدث محطة بارزة في جدول فعاليات دبي الرياضية ويحظى بتقدير كبير من قبل موظفينا وشركائنا".

مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)

من جانبه، قال سعادة المهندس علي خليفة الشامسي، مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات): "تأتي رعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول بصفتها الشريك الذهبي لفعاليات النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية" في إطار حرص المؤسسة على لعب دورٍ فاعل بنجاح مختلف المبادرات التي تسعى إلى تعزيز صحة المجتمع النفسية والبدنية والذهنية والارتقاء بجودة حياة الأفراد، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات ’أجندة دبي الاجتماعية 33‘ الرامية إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية ونشاطها الرياضي وغيرها من المجالات التي حددتها الأجندة لمجتمع إمارة دبي للعشر سنوات المقبلة. وحرصنا على الرعاية والمشاركة الفاعلة والمتميزة في "الألعاب الحكومية" لما تمثله هذه المبادرة من فرصة فريدة لتعزيز الروابط بين مختلف الجهات والمؤسسات على المستوى الوطني."

داماك العقارية

وبدوره، قال علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصاً منا على دعم الجهود الحكومية وتنفيذ رؤى قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة وتنظيم المنافسات الرياضية، نفخر اليوم برعايتنا للألعاب الحكومية، واستضافتنا الناجحة لتصفيات تحدي المجتمع التي أقيمت في مجتمع داماك هيلز 2 والتي سبقت التحديات النهائية. كما نعتز بالمشاركة القوية لفريق داماك في الألعاب الحكومية. إن المنافسة الكبيرة التي نشهدها اليوم بين مختلف الفرق المشاركة، تؤكد أهمية هذا الحدث، والدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تعزيز رفاهية المجتمع."

مجموعة بريد الإمارات (7X)

وفي إطار تعليقه على الرعاية الذهبية للألعاب الحكومية، قال سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يأتي إطلاق مبادرة الألعاب الحكومية بهدف ترسيخ مبدأ روح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع. نُعرب عن فخرنا بالمشاركة كراعٍ ذهبي لهذه المبادرة التي تعكس قيمنا الأساسية في ’سفن إكس‘ في تعزيز الابتكار ودفع حدود التميّز عبر جميع جوانب عملياتنا، وتحديد معايير جديدة في ديناميكيات الفريق الواحد. كما توفر الألعاب الحكومية منصة فريدة تعرض التآزر القوي بين القطاع العام والقطاع الخاص نحو تعزيز مجتمع يقدّر المرونة والعمل الجماعي والتنوع".

هيئة كهرباء ومياه دبي

وقال مانع الكندي عضو اللجنة الرياضية في هيئه كهرباء ومياه دبي: "تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الخامسة من الألعاب الحكومية كراعٍ فضي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وسيمثِّل الهيئة فريق للرجال وفريق للنساء، جميعهم جاهزون لخوض المنافسات والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية الرائدة في دبي. وتواصل الهيئة تشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة لتعزيز مفهوم العمل الجماعي وتبني نمط حياة صحي. نحن على ثقة بقدرة الفريقين على تحقيق التميز من جديد هذا العام على غرار النتائج الرائعة التي حققتها فرق الهيئة المشاركة في الدورات الأربعة الماضية، ونتمنى لهم التوفيق."

بنك أبوظبي الأول

وقال سهيل بن طراف، رئيس العمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يسعدنا أن نشهد المستوى الاستثنائي للمنافسات التي تقام ضمن الألعاب الحكومية، وروح التعاون الوثيق بين الفرق لإتمام مختلف التحديات التي تقف أمامهم بتفوّق ونجاح. ويود بنك أبوظبي الأول في هذه المناسبة أن يهنّئ كافة المشاركين في الألعاب، وأن يتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة. ونتطلع قدماً إلى ما ستتضمنه الألعاب الحكومية لعام 2024 من منافسات قوية، وإلى مواصلة دعمنا لهذا الحدث الهام الذي نأمل أن يواصل نموّه وتميّزه خلال الأعوام القادمة".

دبي فستيفال سيتي

من جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية: "تنفرد دبي فستيفال سيتي بموقعها الاستراتيجي المميز، مما يجعلها حلقة وصل بين أبرز المعالم في الإمارة، والوجهة الأمثل لاستضافة مجموعة من أضخم الفعاليات، مثل فعالية الألعاب الحكومية، الفعالية الأضخم لهذا العام. ويضفي امتداد الواجهة البحرية الفريدة لدبي فستيفال سيتي رونقاً خاصاً على دورة هذا العام من الألعاب الحكومية، ما يعد المتنافسين بدورة استثنائية من هذه الفعالية المرموقة. الشراكات مع الجهات الحكومية هي ركيزة أساسية لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية دبي، والمتمثلة في أن تصبح واحدة من أكثر المدن النابضة بالحياة على مستوى العالم، مما يسهم في إثراء حياة السكان والزوار على حدٍ سواء."

هوم بيكري

وقال عبدالله المُلّا، الشريك المؤسس لـ "هوم بيكري": "يسعدنا أن نكون جزءاً من الألعاب الحكومية 2024، ونحتفل بالنجاح الذي تحقق من خلال التعاون بين العديد من المؤسسات التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل مشاركتنا في هذا الحدث العالمي علامة فارقة بالنسبة لنا، ونحن فخورون جدًا برؤية التطورات والفرص المستمرة التي تقدمها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

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