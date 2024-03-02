حمدان بن محمد: دبي رسخت ثقافة التميّز بتطبيقها مفهوم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات اليوم الثالث من الألعاب الحكومية 2024، التي تقام في دبي بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت منافسات قوية بين فرق فئتي تحدي المدن وتحدي المجتمع في سباقات محتدمة نحو منصة التتويج، ضمن الحدث الرياضي الذي تُقام نسخته الخامسة الحالية بشراكة رسمية من موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي".

وأشاد سمو ولي عهد دبي بدعم الشركاء من مختلف القطاعات لهذا النوع من الفعاليات التي تبرز المواهب وتحتفي بالتميّز وترسخ التنوع وتصقل المهارات وتوظف العمل الجماعي في إطلاق قدرات الفرق المشاركة، مؤكداً سموه على أهمية الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تكريس القيم المجتمعية والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع الرياضي والاجتماعي.

وأكد سموه أن دبي التي رسخت ثقافة التميّز والتطوير والتحسين المستمر والابتكار في مختلف القطاعات، إنما توّسع أثر هذه الثقافة من خلال تطبيق مفهوم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة في كافة التخصصات؛ محلياً وعالمياً. والتقى سموه بمسؤولي الجهات الراعية، ووجه لهم الشكر على دورهم الفاعل في نجاح النسخة الأكبر من "الألعاب الحكومية".

وتلقى الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، بالإضافة إلى الجهود الفاعلة للجنة تأمين الفعاليات، ودبي الصحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

حضور دولي

وشهد تحدي المدن منافسات قوية بين الفرق المشاركة، في تجسيد للمكانة التي حققتها الألعاب الحكومية، والتي أضحت إحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية.

وشارك في فئة تحدي المدن فرق من مختلف أنحاء العالم مثلوا دولة الإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، مملكة البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، جمهورية التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل 4 فرق من تحدي المدن للمشاركة في نهائي البطولة للمنافسة في التحدي الأخير، حيث حل في المركز الأول فريق مدينة موسكو برصيد 157.6 نقطة، يليه فريق مدينة كوبنهاغن الذي جاء ثانياً برصيد 156.7 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق مدينة سانت بطرسبرغ بــ 156.4 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق مدينة مارسيليا بحصوله على 154.3 نقطة.

مشاركة مجتمعية

كما استضافت فعاليات اليوم الثالث من الألعاب الحكومية 2024 تحدي فئة المجتمع، والذي سجل مشاركة 28 فريقاً، تأهلوا على ضوء الجولة التأهيلية التي أقيمت قبيل انطلاق النسخة الخامسة من الحدث الرياضي. وكانت الفرق على الموعد، حيث أظهروا مستويات تنافسية متقدمة، عكست تنامي وعي أفراد المجتمع بأهمية تبني نمط حياة صحي، وعززت زخم الحضور المُجتمعي في الفعاليات الرياضية الدولية في دبي.

وأسفرت نتائج الجولة عن تأهل فريق "بلوك20 x امباير" بالمركز الأول برصيد 131.3 نقطة، فيما جاء فريق ناس بالمركز الثاني محققاً 129 نقطة، بينما حقق فريق أم القيوين المركز الثالث برصيد 128.1 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق "سبريت ليفل" بحصوله على 122.2 نقطة.

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