الوحدة يحسم "الديربي" أمام الجزيرة بثلاثية ويرتقي للمركز الرابع

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حسم الوحدة "الديربي" أمام الجزيرة لمصلحته 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بإستاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق العنابي فوزه الثاني على التوالي ويواصل تفوقه على الجزيرة في مواجهات الفريقين الأخيرة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الشارقة الخامس، بينما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 20 وتراجع للمركز السابع.

قدم الفريقان مباراة جيدة عامرة بالفرص والأهداف على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل للوحدة في الدقيقة 17 بعدما استغل رأسية لوكاس بيمنتا وضعها على يسار الحارس علي خصيف.

وتألق مدافع العنابي بيمنتا وأنقذ فريقه من هدفين محققين بعدما تدخل في الوقت المناسب أمام علي مبخوت.

وعزز البرازيلي آلان ماركيز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني بعد هجمة منظمة للعنابي في الدقيقة 41.

وقلص الكونغولي نيسكينز كيبانو النتيجة سريعاً وسجل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 44 بعدما وصلته الكرة من بوزيلو وضعها قوية على يمين حارس الوحدة راشد علي.

وأثمرت محاولات الجزيرة عن هدف التعادل عن طريق كيبانو الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62.

وأعاد آلان التقدم للوحدة مجدداً وسجل هدفاً جميلاً في الدقيقة 69 بعد تمويه لمدافع الجزيرة وسدد كرة قوية في شباك الجزيرة محرزاً الهدف الثالث وهدف الفوز للعنابي.

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